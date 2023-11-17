Почему при похудении обязательно нужно работать с психологом

Чтобы похудеть, нужно меньше есть и больше двигаться. Это известно всем, но мало кого это знание делает стройным.

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Из-за чего люди срываются, когда пытаются сбросить вес, и почему в процессе похудения важно работать с психологом, «ФедералПресс» рассказал психотерапевт, основатель «Клиники Лозовых» Владимир Лозовой.

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«У человека есть масса поведенческих стратегий, которые позволяют ему справляться со стрессовыми ситуациями. Формируется это еще в раннем детстве. Например, когда младенец плачет, любая мать знает, что самый простой способ его утешить – взять на руки и покормить. Потом ребенок растет, и эта первичная стратегия борьбы со стрессом вытесняется какими-то другими способами – социальным контактом, физической активностью и другим. Но обстоятельства жизни меняются, и человеческая система ищет иные способы защиты, потому что старые не справляются. И случается так называемый регресс. Мы возвращаемся по всем поведенческим стратегиям в раннее детство и вспоминаем, что существует прекрасная стратегия – поесть», – разъяснил врач.

В таких ситуациях человек выбирает антистрессовый жирно-сладкий или жирно-соленый продукт, который является стимулятором выработки эндорфинов. В итоге ситуация кажется уже не такой плохой, а защитная структура быстро соображает, что этот способ борьбы со стрессом является самым простым, эффективным и наименее затратным. Так человек толстеет.

Когда возникает желание похудеть, первое, что делают все, – отказываются от сладкого, жирного и соленого. То есть люди лишают себя тех продуктов, которые были антистрессом. Получается так, что стрессы никуда не деваются, потребность в борьбе с ними остается, а главное антистрессовое средство находится под сознательным запретом.

В результате бессознательное, как отмечает Лозовой, начинает бунтовать, формируя внутреннее сопротивление. Оно не имеет никакого отношения к лени, безволию, а просто является защитной реакцией. Так человек начинает худеть «через колено» – заставляет себя что-то делать. Это давление рано или поздно заканчивается срывом.

«Поэтому если человек хочет похудеть надолго, ему нужно договориться со своими защитными структурами, чтобы они не мешали или даже помогали в процессе снижения веса. Если такая договоренность есть, все проходит хорошо», – добавил специалист.