Чем опасна незавершенная сепарация

При незавершённой сепарация человек может перенять родительские паттерны, так же, как и они, относиться к разным сферам жизни — профессиональной деятельности, личным и семейным отношениям, хобби, образованию. Например, он может вступать в абьюзивные или созависимые отношения, не считать важным высшее образование или, наоборот, придавать ему слишком большое значение.

© ru.123rf.com

Сегодня 8 экспертов-психологов расскажут нашим читателям, чем опасна незавершённая сепарация и как понять, что вы не отделились от родителей.

Видео дня

Илья Михеев, Психоаналитический психолог, магистр психологии, член Ассоциации Специалистов Психоаналитической Психосоматики (АСПП).

Сепарация и сопутствующая ей индивидуализация — два параллельных, связанных друг с другом процесса, с большим или меньшим успехом происходящие в каждом из нас в течение всей жизни, никогда не заканчиваясь.

Каждый из нас был в лоне матери, не нуждаясь ни в чём — ни в тепле, ни в пище. Новорождённый не отделяет себя от матери и от тех, кто о нём заботится; ребёнок считает, что является с мамой одним целым. И каждый из нас, кто воспитывал малыша, знает, как непросто его отнять от материнской груди.

Отлучённый от груди ребёнок уже может употреблять другую пищу, то есть дело здесь не в голоде: он боится отделиться от матери.

CoLady

Проблема сепарации заключается в том, что она сопровождается невыносимой, очень тяжёлой тревогой. Очень известный и выдающийся американский психоаналитик Дональд Мельтцер даже выдвинул гипотезу, что тревога из-за сепарации является причиной развития аутизма у детей. Она становится для особо чувствительных малышей невыносимой настолько, что разрушает способность к мышлению — что угодно, лишь бы перестать испытывать этот страх.

Парадокс сепарации заключается в том, что гораздо легче отделиться от матери тёплой и любящей, принимающей, сострадающей, чем от той, что не может дать ребёнку свою любовь. К суровой матери малыш как бы «прилипает» в надежде всё же получить то тепло, в котором так нуждается. Проходят годы, ребёнок становится взрослым, но отделиться от холодной и неспособной проявить любовь матери он так и не может.

Незавершённая сепарация опасна для человека тем, что и построение его собственной личности будет неполным. Это приводит к трудностям в принятии самостоятельных решений, желанию быть управляемым. Человек испытывает трудности с развитием, началом новых проектов, вхождением в новые коллективы. Ему трудно выстраивать общение с другими людьми, принимать и понимать их. Он ориентирован на прошлое и испытывает страх перед будущим.

Особенно опасны для таких людей потери и расставания, а ведь они неизбежны в жизни каждого. Человек, не полностью сепарированный от родителей, переживает их гораздо болезненнее и с гораздо более тяжёлыми последствиями.

Всё перечисленное — это и опасности и одновременно признаки непроведённой сепарации.

Процесс сепарации происходит в течение всей жизни, со всеми нами, но полностью завершить его не может никто из нас. Но бывают особо тяжёлые случаи незавершённой сепарации. Каждый из нас наверняка видел в своём дворе печальную пару: пожилая женщина и её дочь или сын, уже в летах, прогуливаются вместе, как правило, с собачкой.

О том, что процессы сепарации проходят успешно, говорит в первую очередь наличие у человека собственной семьи, которая имеет для него самое важное значение. Также у него обычно есть свои планы, устремлённые в будущее.

Люция Сулейманова, Практикующий клинический и социальный психолог-практик с 20-летним стажем, кандидат психологических наук.

В раннем детстве дети не в состоянии анализировать и понимать полностью поведение своих родителей. Они не выделяют воспитание на положительные и отрицательные аспекты. Поэтому родитель в глазах ребёнка — непревзойдённое воплощение идеала.

Однако в подростковом возрасте наступает этап, который называется обесценивание. Это первая стадия сепарации, где подросток начинает осознавать собственную индивидуальность и отделять себя от родителей.

Следующий этап — подростковый бунт, когда родители уже не являются авторитетами для ребёнка, открыто демонстрируя это. На их место становится окружение подростка: друзья, с которыми он много проводит времени.

Окончательный этап сепарации происходит, когда ребёнок взрослеет и возвращается в семью как самостоятельный человек с собственным опытом. На этой стадии он воспринимает родителей как реальных людей со своими положительными и отрицательными качествами. Это всё — идеальная схема сепарации.

Однако если взрослый человек не прошёл через этапы сепарации в детстве, то есть некоторые нюансы, касающиеся того, как он может отделиться от своих родителей. Признаком несепарации является застревание на стадии подросткового бунта, когда любое замечание родителей вызывает внутреннее беспокойство и сильную эмоциональную реакцию.

Для решения проблемы необходимо применить упражнение, позволяющее посмотреть на ситуацию с другой стороны. Главное — взглянуть на своих родителей глазами взрослого человека и обратить внимание на их сильные и слабые стороны, а также помнить, как они воспитывали вас. Из этого можно сделать вывод о том, какие ошибки были совершены, и какие хорошие методы воспитания помогли вам стать тем, кем вы являетесь сейчас.

И тогда наступает стадия принятия, где взрослый человек произносит слова благодарности своим родителям. Всё это возможно, если вы испытываете глубокое уважение к их мнению и признаёте их ошибки.

Это означает, что вы успешно прошли через процесс сепарации и готовы к самостоятельной жизни взрослого человека, продолжая любить своих родителей.

Стоит понимать, что сепарация может происходить естественным путём и начинаться в 18-19 лет, когда ребёнок уезжает учиться или из-за жизненных обстоятельств. Однако исследования показывают, что современные юноши и девушки в среднем примерно 23-24 года полностью освобождаются от родительской опеки и приобретают способности к самостоятельной жизни.

Вот несколько советов для родителей, чьи дети проходят через стадию сепарации:

Супружеские отношения родителей являются важными для ребёнка. Если между мамой и папой существует гармония, это облегчит процесс сепарации для детей.

Обдумайте, как вы будете использовать свободное время, которое раньше было занято воспитанием ребёнка. Создайте новое использование освободившейся комнаты. Это хорошая возможность заняться собой и теми вещами, о которых вы раньше мечтали.

Договоритесь с ребёнком о том, какие семейные традиции будут сохранены, планируйте встречи, звонки и совместные поездки, чтобы поддерживать взаимоотношения.

Екатерина Добронравова, Психолог, эксперт по психосоматике, трансформационный коуч.

Сепарация – это процесс, который начинается практически с зачатия. Каждый возрастной кризис (физическая сепарация во время рождения, год, 3 года, 7 лет, подростковый кризис, кризис юношества) – это этап отделения ребёнка от мамы. Длится процесс до момента, когда человек сможет назвать себя взрослым.

Чем взрослый отличается от ребёнка?

Ребёнок в семейной системе является тотально зависимым существом. Он не может закрывать свои потребности самостоятельно и часто эмоционально зависим от родителей.

Мы все помним, как расстраивались, получив плохую оценку, потому что мама с папой огорчатся и будут ругать. Или как мама говорила, что юбка, которая понравилась дочке, ей совершенно не идёт, и дочь меняла свой выбор. Или как отказывались от дружбы с молодым человеком или с девушкой, потому что их не одобрили родители.

То есть ребёнок, находящийся в зависимой позиции от взрослых, вынужден делать выбор не в пользу своих желаний, чтобы избежать проблем с теми, от кого он зависит.

CoLady

Есть три фактора сепарации, которые показывают, что человек повзрослел.

Первый фактор – это способность самостоятельно закрывать свои потребности в первую очередь финансовые. Это означает, что человек может обеспечивать себя продуктами, одеждой, оплачивать жильё, коммунальные услуги, услуги связи и т.д., не прибегая к помощи родителей или супруга (супруги).

Второй фактор – это наличие отдельной жилплощади. Это может быть как собственная квартира, так и арендованная. Главное, что человек вылетел из родительского гнезда и создаёт свою территорию, где он – хозяин.

Третий фактор – это эмоциональная независимость от родителей. То есть способность принимать решения, в том числе не одобряемые родителями.

Например, вы хотите стать певцом, а мама с папой против. Взрослый человек примет то решение, которое считает правильным. Он без труда сможет себе это позволить, если выполнены первые два условия – финансовая независимость и отдельная жилплощадь. Кроме того, взрослый человек не будет менять своё решение при отсутствии родительской поддержки. Например, если девушка рассталась с парнем, потому что он не понравился маме, – это решение эмоционально не отделившегося от родителей ребёнка.

Если перечисленные три этапа не пройдены – нет финансовой, территориальной и эмоциональной независимости – то человек по паспорту может быть давно взрослым, но внутренне остаётся ребёнком.

При отсутствии собственных финансов и отдельного жилья он будет подстраиваться под любые диктуемые ему правила, даже если они не несут для него никакой пользы. Лишь бы не выгнали из дома и не отлучили от кормушки. При отсутствии эмоциональной независимости человек будет делать всё ради того, чтобы не расстраивать близких. Свои желания при этом он учитывать не будет.

И тогда закономерным будет вопрос: чью жизнь живёт такой человек – свою или жизнь своих родителей.

Юлия Че, Предприниматель, бизнес-коуч и специалист в сфере психотехнологий и основатель Академии нейромаркетинга.

Основа работы Юлии – работа с мышлением и погружение в бизнес-процессы.

За последние 3 года программы Академии изучили более 4 000 учеников. Это сетевые предприниматели и владельцы классического бизнеса.

О незавершённой сепарации говорят мысли, что проходят в голове мельком:

«Хорошо, что родители не в курсе».

«Что было бы, если бы мама узнала?!»

Если родителей уже нет в живых, а вас не оставляют мысли: «Вот бы мама внуку порадовалась», «Жалко, папы нету — не видит».

Даже если мысли не навязчивые, даже если эти мысли греют душу — они сигнализируют, что сепарация не завершена.

У кого-то мысленный диалог с мамой не прекращается до глубокой старости, так отыгрывается потребность что-то доказывать, ну и ориентироваться на те шаблоны и конструкты, которые встроены с самого детства в сознание.

Суть сепарации — это полное понимание, принятие и исполнение своих обязанностей в семье, в школе. Первые цели, желания и стремления. И если гиперопекающий родитель «подстилает мягкую перину», если он не даёт ему сделать выбор самостоятельно или манипулирует — из ребёнка вырастает взрослый опасающийся всего. От неверного выбора и ошибки в бытовых мелочах, до инфантильного человека, проживающего с родителями до собственной старости.

Вырабатывается шаблон поведения «Угодить, и чтоб не заругали».

И этот шаблон непременно будет отыгран на службе или в бизнесе, если человек попытается предпринять попытки собственного дела. И это неизбежно, ведь другого шаблона попросту нет. Тогда роль «ругающего родителя» приобретают начальники, клиенты, вышестоящие лица или супруг/супруга.

Достигнуть договорённости в этой роли не получится — человек, зависимый от мнения родителей, будет зависеть от мнения окружающих. Он не будет отстаивать свои интересы и интересы уже своей семьи, вместо этого он предпочтёт выслушать привычную ему критику, порой даже унижения. Он будет постоянно уступать, угождать окружающим в ущерб собственным интересам.

Порой эти ответственные и очень приятные (удобные) в общении люди, даже не представляют, почему в их жизни повторяется один и тот же сценарий поведения: они в роли жертвующего, принимающего и всё понимающего, получают к тому же угрозы, клевету в свой адрес, незаслуженные осуждения. И каждый раз приняв это как должное, утирают слёзы и идут дальше — к новым унижениям и к новой критике.

На самом деле, такая ролевая модель им близка и понятна, хотя часто и не осознаёт, как шаблон поведения, принятый в детстве.

Что делать?

Когда вам 25+ вы стоите на пороге того самого периода, когда не вам нужна поддержка родителей, а родителям нужна ваша поддержка.

Вот несколько примеров того, как в жизни проявляется незавершённая репарация:

Трудности в принятии собственных решений, жизнь не может быть самостоятельной. Это проявление незрелости. Люди не способны решить даже бытовые вопросы самостоятельно — нужна чья-то помощь.

Сложности в общении. Это страх проявляться, строить отношения, дружить, выбрать пару. Критически оценивать своё окружение они не в состоянии.

Надежда на финансовую помощь со стороны. Часто люди сначала полагаются на финансовую помощь родителей, затем друзей, затем супругов, затем банков — они сами не принимают решения. Люди рассчитывают на эмоциональную поддержку и решение всех своих проблем уже от окружающих.

Трудности в определении собственных ценностей, интересов и целей в жизни — они полностью вовне и ориентируются на установки родителей. Однажды родителей не станет — не станет личности, которая так и не сформировала свои ценности.

Это только некоторые из примеров того, как отсутствие сепарации от родителей может быть опасным. Важно помнить, что каждый человек уникален, и последствия могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации и личности.

Совет: Найдите коуча, который поможет повзрослеть, восстановить отношения с родителями (даже если их нет среди живых, они есть живы в вашей голове). И воспитать уже своих детей так, чтобы им не пришлось оплачивать психолога.

Валерий Гут, Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта.

«Что скажет папа?», «Если я так сделаю, мама обидится», «Не знаю, как быть, пусть родители решают» – такие мысли, регулярно посещающие взрослого человека, говорят о том, что он находится в состоянии незавершённой детско-родительской сепарации. Эти люди страдают от ощущения, что никак не могут начать жизнь, или живут не своей жизнью.

CoLady

Что такое сепарация

Термин «сепарация» ввела венгерский психиатр Маргарет Малер. Она изучала особенности развития и воспитания, которые помогают человеку стать самостоятельной и уверенной в себе личностью.

Сепарация – это процесс психологического отделения ребёнка от родителей. Она является логичным завершением взросления, делает человека самодостаточным и независимым.

Признаки незавершённой сепарации

Сепарация может быть незавершённой как стороны родителей, которые не могут смириться с мыслью, что ребёнок вырос, так и со стороны ребёнка, неготового взять ответственность за свою судьбу.

У родителей она проявляется как нарушение личных границ, настойчивое участие в жизни взрослого ребёнка, непрошеные советы, манипуляции чувством долга или вины. У детей это может выражаться в сильных негативных чувствах к отцу или матери: злости, ненависти, обиде, вине, желании разорвать отношения.

Может быть и наоборот – человек активно стремится «заслужить» любовь. Оно продиктовано нежеланием отказаться от заботы и уюта родного дома и поставить свои интересы выше родительских или интересов своей семьи.

Также это состояние проявляется в поиске сильного авторитета, например, начальника, способного «заместить» родителя, и в переносе на него своих детских эмоций и переживаний.

Чем опасна незаконченная сепарация

Человек, психологически не отделившийся от родителей, страдает от:

неуверенности в себе, инфантильности, неумения защитить границы;

непонимания, чего хочет для себя лично как в профессиональной сфере, так и в отношениях;

сложностей с продвижением по карьерной лестнице;

боязни осуждения и критики;

зависимости от чужого мнения;

скуки, апатии, депрессий и тревожных состояний;

эмоциональной зависимости от родителя, партнёра, друга, начальника;

алкоголизма, наркомании, игромании и других зависимостей;

невозможности построить счастливые и гармоничные отношения;

сложности с воспитанием собственных детей.

Что делать

Чтобы избавиться от этих проявлений, необходимо найти причины, мешающие завершению сепарации, и проработать их. Это могут быть различные психологические травмы или проблемы, неверные жизненные установки. Процесс завершения сепарации может занять довольно длительное время. В некоторых случаях требуется личная или групповая терапия.

Детско-родительская сепарация часто проходит через сложности на разных этапах. Однако в результате появляется возможность понять мотивы и поступки своих родителей, избавиться от несамостоятельности, обид и чувства вины. Поднимается самооценка, появляется уверенность в себе, эмоциональная стабильность и удовлетворение от жизни.

Всё это позволяет выйти на другой, более зрелый уровень отношений, в которых можно по-прежнему наслаждаться теплом и близостью родных людей и при этом ощущать себя взрослой и полноценной личностью.

Лилия Шувалова, Психолог, преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия».

Чем опасна незавершённая сепарация?

Сепарация от родителей – это ключевой этап в формировании личности, отражающий степень её зрелости. Необходимо понимать, что сепарация заключается не только в отделении от родителей в физическом плане (например, смене места жительства), но и в эмоциональном.

Незавершённый процесс сепарации встречается как у молодых людей, так и у возрастных групп населения. Биологический возраст вовсе не является гарантом завершения сепарации и полной психологической, эмоциональной автономности.

Человек, застрявший в стадии сепарации и не завершивший её, рискует всю жизнь ориентироваться на чужое мнение, испытывать страх тревоги и несоответствия каким-то чужим нормам и правилам, зачастую и вовсе чуждым ему самому, воплощать чужие мечты и игнорировать собственные.

Жизнь не сепарированного вовремя человека превращается в вечное состояние «должен». Человек, по сути, лишается права на ведение самостоятельной жизни даже во взрослом возрасте. Такой человек является отличным объектом для манипуляции со стороны более психологически зрелых лиц, легко может стать жертвой абьюзивных отношений или газлайтинга.

По мере старения родителей их контроль не ослабнет, а будет проявляться в новых формах, например, в виде психосоматических заболеваний. Любая попытка перечить слову родителей будет вызывать у них, скажем, увеличение артериального давления. Болезни – это проверенный способ манипуляций и стимулирование чувства вины. Этот способ позволяет окончательно привязать к себе и не дать сепарироваться.

Как понять, что вы не отделились от родителей?

Первое – возможность самостоятельно принимать решения. Может ли взрослый человек без страха осуждения рассказать своим родителям о каких-то событиях или сразу подвергнется обесцениванию и критике.

Если даже во взрослом возрасте человек склонен утаивать информацию от родителей, чтобы его не осудили и не отругали, то процесс сепарации точно не завершён. Говорить правду – легко и приятно, но сказать её может только взрослый самостоятельный человек.

Второе – это состояние комфорта и личных границ при общении с родителями. Насколько человеку комфортно общаться и встречаться с родителями, какие впечатления остаются после взаимодействия с родственниками.

Соблюдаются ли личные границы в коммуникации или, к примеру, взрослый ребёнок хороший только тогда, когда следует правилам родителей, а его собственные правила активно игнорируются и порицаются. Быть таким, как хочется, и не эмоционировать, а спокойно и без лишних чувств принимать критику может только взрослый человек.

Третье – выраженная необходимость в поощрении и одобрении. В работе и в личной жизни необходимо искать и получать поощрение и одобрение от коллег, друзей, второй половинки. Когда нет явного одобрения и поощрения, человек теряется и не знает, что чувствовать. Незначительный эмоциональный холод в дружбе или отношениях может восприниматься как предательство.

Четвёртое – это образование, профессия или работа по душе. Очень часто люди добиваются карьерного роста и высоких постов, но не испытывают чувства радости, потому что профессию для них выбрали родители. Если работа не приносит радости, а сродни каторге, а причина пребывания на ней – это желание родителей, то такой человек точно ещё не сепарирован от родителей.

Пятое – это повторение сценария жизни родителей. Человек бессознательно воспроизводит быт и отношения со своим, например, партнёром точно таким же образом, как и у родителей. Выбирает таких же партнёров и так же страдает от партнёра, как некогда родители страдали друг от друга. Невозможность написать свой сценарий жизни – это красный флаг, указывающий на не завершённый процесс сепарации.

Непройденная сепарация — это всегда неспособность жить так, как хочется. И это проявляется как невозможность настоять на своём, принять собственное решение, поступить, как хочется, отстоять свою точку зрения. Конечно, узел всегда изначально завязан в детско-родительских отношениях, но ниточки от него тянутся во все сферы жизни.

Наиболее заметный маркер не пройденной личностной сепарации: принуждение в ощущениях или в действиях. Человек может даже не замечать, что поступает не по собственному выбору, а может, замечать и даже злиться из-за этого, но не сметь изменить своё поведение. Это звучит даже в речи. Маркером будут фразы вроде: «не могу иначе», «приходится», «вынужден»…

Следующий маркер: избегание прояснений, честных разговоров, выяснения обстоятельств из-за страха оказаться в конфликте. Конфликтная ситуация может автоматически восприниматься как угроза разрыва, отвержения или обвинения.

И всё это ведёт к тому, что такой человек живёт в перманентной подавленности, неудовлетворённости и тревоге. А подавление себя будет проявляться в тревожности, депрессии или других нарушениях психологического баланса, которые со временем могут переходить в зависимости или психосоматические заболевания.

Что касается отношений с родителями, здесь чаще всего будут присутствовать все перечисленные выше маркеры, зачастую проявленные гораздо более выпукло. Возможно, такой сын или дочь будет проявлять раздражение, возможно, сдержанность. Но, чаще всего, отношения будут неискренними и неблизкими.

И ещё один немаловажный признак, который может быть, а может и не быть в явной форме, но если он есть — можно достаточно уверенно выдвигать гипотезу о непройденной сепарации. Такой сын/дочь не может не думать о родителях. Каждую секунду он держит в своих мыслях необходимость позвонить, написать, заехать, зайти. Он может эти мысли проигрывать фоном или отдавать им максимум своего внимания, но фактически целиком себе он не принадлежит ни на секунду.

Елена Новопашина, Дипломированный перинатальный психолог, кандидат наук (доцент), системный семейный терапевт. Одно из главных профессиональных направлений Елены — детская психология.

Чем опасна незавершённая сепарация?

Сепарация — это отделение взрослого ребёнка от родителей. Сепарация может быть территориальной — взрослый ребёнок не живёт с родителями, финансовой — ребёнок не зависит финансово от родителей, а эмоциональная сепарация — самая сложная и долгая.

Объясню почему.

Эмоциональная сепарация произошла, когда взрослый ребёнок не думает: «А что подумает мама? Что скажет папа?» Потому что берёт ответственность на себя за свои слова, поступки.

Например, муж и жена в магазине женской одежды. Она примеряет короткую юбку, мужу нравится, и он готов купить, но в голове у женщины фраза, голос мамы: короткие юбки носят только проститутки. И женщина отказывает себе в покупке, хоть муж её и убеждал в обратном.

Проверить себя, отделились ли вы (произошла ли сепарация) вы можете, если готовы сделать даже так, как говорила мама.

Например, мама говорила: «Надень шапку, на улице холодно» И вы уже не хотите, как подросток «назло маме уши отморозить», а готовы и делаете так, как сказала мама, потому что на улице действительно холодно. И тогда есть то, с чем вы согласны и принимаете, а есть то, что вам не подходит и спокойно отказываетесь.

И, конечно же, незавершённая сепарация влияет на вашу карьеру, супружескую жизнь, воспитание детей (даже на их зачатие и беременность).

Вы можете жертвовать интересами семьи (мужа, жены, детей), чтобы маме или папе было хорошо (условия их тяжёлой болезни не в счёт). Вы можете не быть авторитетом для своих детей, а ещё бабушка и дедушка могут быть авторитетами и главнее для ваших детей, чем вы. Ваши родители могут чувствовать себя хозяевами в вашем доме или всё время давать советы, как вам лучше общаться с супругом. Или ваша мама каждый вечер по телефону рассказывает о проблемах соседки, и вы слушаете вместо того, чтобы быть в объятиях своего мужа.