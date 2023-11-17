Психолог объяснила, как помочь пожилому человеку вернуть вкус к жизни

Пожилые россияне часто начинают себя хоронить раньше времени, отказываясь от полноценной жизни.

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Как правило, это связано в первую очередь с выходом на пенсию, считает доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

"Этот факт социального старения — потерю прежней социальной роли, казавшихся незыблемыми контактов, связей люди, особенно активные, переживают очень остро. И ощущение собственной ненужности, которое при этом возникает, провоцирует психологическое старение и ощущение, что жизнь уже позади, вся прожита", — объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Стресс у пожилых людей часто сопровождается проблемами со здоровьем и ухудшением умственных способностей. В этом случае люди невольно включают "бережный режим", теряя интерес к переменам, путешествиям, покупкам.

Также часто пенсионеры начинают экономить на себе, стараясь помочь близким. Если близкий пожилой человек впадает в апатию и теряет вкус к жизни, то ему нужно помочь.

Можно попытаться самостоятельно вернуть человеку положительные эмоции, восполнить утрату социального статуса и общения. Помогут занятия творчеством, спортом, увлечение хобби. Также можно обратиться за профессиональной психологической помощью.