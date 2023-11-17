6 плюсов в том, чтобы стать домоседом

Наверняка у вас есть друг или знакомый, который редко ходит в кино, предпочитая домашние сеансы. Он не завидует чьим-то фото со сказочного Бали, тихо гуляет по парку после работы.

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Кстати, работает друг тоже из дома, да и вообще, проводит здесь большую часть времени. Даже фитнесом занимается в квартире.

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Знаете, вам не нужно его жалеть, скорее, перенять привычки. Иногда нам всем полезно побыть домоседами. И вот какие в этом плюсы.

Вы можете понять себя

Если вы все время в работе, у вас большое количество деловых встреч, переговоров, постоянное общение с большим количеством людей, то часто нет времени на себя. Побыть дома хотя бы дня два, а лучше неделю, позволит перезарядить батарейки, понять, чего давно хотите. Вы сможете делать то, о чем постоянно думаете. И мы не про генеральную уборку. Например, почитать книгу, которая давно лежит у вас на столе. Начать, наконец, писать роман, ведь его сюжет уже не дает покоя даже во сне.

У вас будет время разобрать захламленный шкаф с одеждой. В процессе, кстати, будут рождаться новые образы. Мы уже не говорим о сериале, который хочется посмотреть не по две серии вечером, а целый сезон. Теперь у вас есть на это время. Главное — освободить для себя дни полностью, не назначать встреч, не обещать ничего друзьям.

У вас будет время приготовить еду

Согласитесь, что домашняя еда очень отличается от той, что в кафе и ресторанах. Она волшебным образом получается вкуснее, да и сама пища более здоровая. Ведь для себя мы выбираем мясо без жилок, жарим на оливковом масле, а в салат режем овощи мелко. У домоседа всегда найдется минутка приготовить еду, причем даже не одно блюдо, а несколько (если большая семья). В противном случае, зачем в плите встроена духовка?

Вы будете успевать все и сразу

Оказались на удаленке, больше не нужно ездить в офис, значит, будете успевать делать сразу несколько дел. В перерывах между работой есть время забросить белье в машинку, протереть пыль, полить цветы, даже погладить кота. Все это без отрыва от производства.

Вы сэкономите деньги

Работаете из дома или на какое-то время в отпуске превратились в домоседа, значит вам не нужно тратить деньги на общественный транспорт, бензин (при наличиии машины), кофе и рестораны. Посчитайте, какая эта приличная строка бюджета.

Вы сможете расслабиться

Дома не обязательно продумывать образ и наряжаться. Можно просто расслабиться, надеть любимый домашний комплект со смешным рисунком. А еще дать отдохнуть лицу и волосам. Ведь делать макияж и замысловатую укладку тоже ненужно.

Вы уделите больше внимания семье