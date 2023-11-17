Эксперт поделился способами избавления от «дня сурка»

Начать новую жизнь никогда не поздно, стоит лишь наметить новые цели

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«Отсутствие новостей - это тоже хорошая новость» - так обычно отвечают друзья, на свой вопрос текущей жизни услышав схематичное: «Дом - работа, работа - дом». Между тем даже счастливая жизнь, в которой ничего не меняется годами, со временем начинает напоминать ловушку без просвета, из которой нет выхода.

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О том, откуда берется застой в жизни и что нужно предпринять, чтобы каждый день вдохновлял и радовал, изданию «Вести Подмосковья» рассказала коуч, основатель Академии нейромаркетинга Юлия Че.

Когда на протяжении лет жизнь проходит будто на автопилоте, а сил что-то менять нет, человек может ощущать состояние, схожее с депрессией, отмечает специалист.

«А входим мы в это состояние, как ни странно, «на взлете» - когда добились наконец поставленных целей и комфортного уровня жизни», - обращает внимание психолог.

Действительно, жизнь, когда у всех в семье все в порядке и не происходит стрессовых ситуаций, не может не нравиться, такая стабильность устраивает всех. Но в какой-то момент оказывается, что жизнь полна новых и волнующих обстоятельств, только почему-то не у вас. Стабильность оборачивается застоем, ярче ощущаются ступор и рутина в собственной жизни.

«Сравнение - сильный инструмент, который не позволяет нам довольствоваться малым. Это инструмент выживания, заставляющий человека достигать все новых и новых целей. Этому противостоят страх, низкая самооценка, негативные установки и регрессивные сценарии», - разъясняет психолог.

Сдвинуться с мертвой точки можно, лишь осознав, что привычное течение жизни - это всего лишь хорошо отлаженные рельсы, ведущие в никуда.

«Мы живем в матрице повторяющихся событий и шаблонов. Мозг сам их создает, потому что идти по одному и тому же заранее обозначенному и понятному маршруту гораздо легче. Мозг не затрачивает на это много энергии. Но в результате и этот ресурс рано или поздно истощается, и наступает рутина», - объясняет Юлия Че.

Первым шагом к выходу из застоя будет осознание, что мешает двигаться вперед. Первое, как правило, это страх - обычный страх потерять то, что «зарабатывалось годами», второе - неверие в свои силы, в возможность новых успехов и перспектив. Что делать?

«Чтобы взломать матрицу и выйти из повседневности, достаточно изменить привычные маршруты, зайти в другой супермаркет, чтобы купить продукты, надеть в будний день любимую рубашку «для особых случаев», - в общем, сделать что-то неожиданное для самого себя, изменить схему проживания дня», - советует коуч.

Действительно, делая что-то новое, человек начинает ощущать небывалый прилив сил, привычный мир переосмысливается, предстает под другим ракурсом, а затем и приходит осознание, как и что следует делать. Именно в такие поворотные моменты, как правило, многие меняют стиль одежды, начинают пробовать новые блюда, находят новые хобби, реализуют давнишние «хотелки», исполняют забытые обещания, поясняет психолог. И это только начало.

С внешних аспектов жизни изменения пойдут, как говорится, вглубь и вширь. Будто из ниоткуда вдруг возникнут свежие идеи для работы, желание познакомиться и понимание, с каким именно человеком и для чего. В результате, сам человек активирует цепь совершенно новых событий - главное, задать себе правильный вектор.

«Чтобы траектория движения была верной и привела к желанным целям, достаточно задать себе вопрос: «А где я хочу быть через пять лет?». Мозгу нужна цель, только тогда он даст новые идеи и направит по правильному пути», - говорит Юлия Че.

Но не нужно делать резких движений - входить в новые витки событий лучше пошагово, советует специалист.

Любой процесс обновления начинается с подсчета итогов. А для этого нужно найти ответы на следующие вопросы: какая именно сфера жизни сейчас находится на кнопке «стоп»? Что именно не нравится, что не устраивает? Нет обещанного повышения на работе, прибыль в бизнесе не растет, дети разочаровывают, супруг? С ответами на них придет и понимание, что именно в вашей жизни вам хочется поменять, что хочется получить вместо существующей ситуации, - так намечается траектория к новой цели, разъясняет коуч.

По словам Юлии Че, чтобы сменить рутину на наполненную событиями жизнь, необходимо:

Привести мысли в порядок. Этому помогут медитация, ведение дневника или анализа событий на бумаге, плавание и спортивная ходьба по утрам. Они придадут телу энергию, а мыслям - системность. Исключить из круга общения людей, мыслящих шаблонно и негативно. Они снова утянут вас на дно болота своими умозаключениями. Лучше сместить свой фокус внимания на тех, чья жизнь - череда увлекательных событий, кто может показать вам пример наполненной смыслом и насыщенной жизни. Перестать выполнять действия, не приносящие результата, ибо, как сказал Альберт Эйнштейн: «Безумие совершать одни и те же действия, ожидая другого результата». В каждом буднем дне делайте что-то новое. И, наконец, самое важное: действовать прямо сегодня. Завтра не существует - у каждого из нас есть лишь сегодняшний день.