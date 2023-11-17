Как отпустить обиды на родителей и действительно ли детские травмы рушат жизнь

Не все могут похвастаться абсолютно счастливым и безоблачным детством — порой в этом возрасте приходится сталкиваться с серьёзными травмами от алкоголизма в семье до насилия. Позже это становится поводом для обиды, которая может сохраняться долгие годы — даже когда ребёнок давно вырос. Тяжёлое детство, безусловно, сказывается на психике, но обиды на родителей могут вредить психике не меньше. Можно ли преодолеть детскую травму, отпустить обиды на родителей и взглянуть на свой опыт по-новому? Рассказывает когнитивно-поведенческий психолог Дарья Борисяк.

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Детские травмы и опыт с точки зрения современной психологии

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«Все проблемы из детства» — фраза, которую в той или иной интерпретации слышал чуть ли не каждый человек. Детский опыт действительно имеет колоссальное влияние на всю последующую жизнь человека. Это совершенно особый период развития человека — самый быстрый и самый сенситивный. И все этапы взросления ребёнок проходит в семье (или в окружении значимых лиц) — при её поддержке или без неё.

Сегодня психологи практически всех направлений внимательно относятся к детскому опыту:

в психодинамических подходах более углублённо, часто считая события из детства определяющими;

в когнитивно-бихевиоральных — более спокойно, не игнорируя детский опыт, но и не отдавая ему ведущую роль.

Но есть ещё и популярная психология, часто далёкая от какого бы то ни было направления (да и от науки в целом), но активно продвигающая идеи важности детского опыта — только в сильно искажённом виде. А постулат о том, что все проблемы из детства, легко прижился в массовом сознании и продолжает хорошо «продаваться».

Причина популярности этой идеи проста: фактически это предложение лёгкого и удобного способа снять с себя ответственность за свои мысли, чувства и поведение. «Я не добился большего, потому что в детстве мама с папой мне недодали» — и всё, можно больше ничего не делать, оправдание ведь найдено, причем буквально для всего.

Как детские травмы влияют на психику

Справедливо ли тогда говорить о том, что все проблемы из детства? И да, и нет. Детский опыт действительно имеет большую значимость, а травмы развития, или детские травмы, могут оставаться болезненными в течение всей жизни и оказывать большое влияние на человека здесь и сейчас.

Жизнь ребёнка в дисфункциональной семье, в которой родители (или один из родителей) страдают от алкогольной или наркотической зависимости, применяется физическое или эмоциональное насилие, полна травматичного опыта. В такой обстановке ребёнок получает богатый опыт отвержения, пренебрежения и невидимости.

Последнее для ребёнка, особенно в маленьком возрасте, фактически равнозначно смерти, хотя она и не наступает в буквальном, то есть биологическом смысле.

С психологической точки зрения невидимость — это фактически отмена существования, сигнал «меня нет, я не существую». Поэтому игнорирование считается одним из самых сильных видов эмоционального насилия.

Детство в дисфункциональной семье прогностически для психики гораздо хуже, чем единичная травма, связанная с угрозой жизни, например ДТП или нападение. Оно может существенно осложнять жизнь уже во взрослом возрасте: это может проявляться и в проблемах с эмоциональной регуляцией, вызывать гипервозбуждение или, наоборот, гиповозбуждение нервной системы, создавать трудности с построением взаимоотношений с людьми, влиять на самооценку и ощущение личностных границ.

Кроме того, в травме всегда рождаются дисфункциональные убеждения о себе, например «я не важен», «я не могу себя защитить», «я слаб» и так далее. Эти убеждения ложатся в основы когнитивных схем, с помощью которых человек анализирует и интерпретирует события в своей жизни — и часто здесь прямая логическая связь с детским опытом уже теряется.

Например, человеку сложно осознать, почему слышимый холод в голосе начальника и просьба переделать работу вызывают мысли о собственной никчёмности и серьёзный упадок настроения и сил.

Почему детские травмы не определяют всё

Детским опытом жизнь человека всё же не ограничивается.

Человек — существо высокоорганизованное, активное и разумное: прошлый опыт, даже самый тяжёлый, может влиять (и иногда существенно), но не определять сегодняшний день и уж тем более завтрашний.

Ответственность за настроение, действия и поступки лежит всё же на самом человеке, а не на его прошлом опыте (а также маме с папой, какими бы они ни были).

Каким бы ни был прошлый опыт, странно было бы говорить о том, что человек равен только своему опыту — хотя бы потому, что всегда остаётся возможность формировать отношение к этому опыту и принимать решения по отношению к нему (что уже больше, чем сам опыт). Помимо внутрисемейных отношений есть внесемейная социализация и опыт.

Винить родителей за тяжёлое детство — ваше отношение, использовать свой опыт как оправдание текущим неудачам или бездействию — ваше решение. Проблема подобных решений и отношений состоит в том, что они имеют тенденцию к генерализации.

Что это значит? Фактически, если начать с обиды в одной какой-либо ситуации и почувствовать от этого облегчение за счёт вторичной выгоды (пускай обида есть, зато удалось снять груз ответственности), возникает желание постепенно распространить это на все другие сферы жизни.

Эти процессы, как правило, мало осознаются, но становятся чрезвычайно устойчивыми в силу фактически позитивного подкрепления (облегчение приятно, а значит, это полезная форма поведения и её стоит закрепить — так работает наша психика).

В этом случае локус контроля (свойство личности приписывать свои неудачи и успехи только внутренним или только внешним факторам) становится внешним: «виноваты все, кроме меня: и родители, и начальник, и обстоятельства». Это уже похоже на добровольную личностную инвалидизацию. Ростки вторичных выгод разрастаются в дивный кустистый сад: становится проще ничего не делать и только жалеть себя и получать сочувствие от окружающих.

Фактически так возникает замкнутый круг, и никакие проблемы — даже в психотерапии — с такой позицией решены не будут. Развития тоже не будет, а жизнь будет похожа на унылую старую и обшарпанную карусель, кататься на которой тем не менее будет комфортно.

Как отпустить обиды на родителей. Алгоритм действий

Отношение и решение могут быть другими — независимо от того, насколько был тяжёлый опыт детства. В каких-то случаях можно говорить о прощении родителей, в каких-то нет.

Далеко не всё реально нужно прощать, идея всепрощения даже скорее вредна. Здесь пролегает тонкая линия, граничащая с нормализацией того, что нормальным быть не должно — например, насилие.

Альтернативное решение, причем гораздо более перспективное для ментального и физического здоровья, — это преодоление сложностей, несмотря на обстоятельства, и нахождение силы собственного «я» в этом преодолении. Так получится сохранить внутренний локус контроля и активность человека, что позволит личности продолжать своё развитие, а не застревать на старой карусели. Но как к этому прийти, если обид, болезненных переживаний и травм действительно много?

Шаг 1. Осознать, что ваше «я» гораздо больше того опыта, что с вами произошёл. Родители могли быть не правы, а опыт мог быть ужасен. Но ваш жизненный путь всё равно длиннее, чем ваше детство, а опыт больше и шире.

Шаг 2. Отвести себе главную роль в своей жизни. Когда-то это могло быть не так, но сегодня решаете именно вы. У вас есть возможность действовать и формировать отношение. Решения ваши — и ответственность за них тоже на вас, а не на вашем прошлом или окружении. Опыт мог на вас повлиять, но не определить — определяете себя именно вы.