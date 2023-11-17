Что нельзя говорить мужу в постели: 5 стоп-фраз

Сексологи утверждают, что в интимных отношениях нужно быть откровенными друг перед другом во избежание недовольств, обид и прочих неприятностей. Однако и здесь не мешает вспомнить про тонкую душевную организацию каждого из нас. Ведь секс – один из древнейших инстинктов, который обличает женщину перед партнером такой, какая она есть. И наоборот.

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В моменты интимной близости наша психика наиболее восприимчива к критике. А для мужчин она во время секса становится невыносимой по причине особенностей их психического восприятия данного процесса. И, если вы хотите, чтобы ваш муж, партнер, возлюбленный жил с вами долго и счастливо, никогда не произносите пять этих стоп-фраз.

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"И это все?"

Такая фраза, сказанная в адрес мужчины, для него является страшным подтверждением, что он все-таки не самый лучший любовник на этой планете. А он хочет себя чувствовать именно так в глазах любимой женщины, как утверждают сексологи. И вот, после полового акта, когда мужчина доволен собой, ощущает, что совершил подвиг, он слышит эту фразу. Его улыбку и удовлетворение от процесса как рукой снимет.

"Любишь? Докажи"

Подобного рода "мотивация" никак не заряжает мужчину. Что еще нужно доказывать, с его точки зрения, когда и так все нормально. Сильный пол так устроен, что после завершения процесса у них наступает кратковременное снижение возбудимости. И услышать подобного рода стоп-фразу в момент, когда вашего партнера тянет на сон по естественным гормональным причинам, ему будет, как минимум, неприятно.

"Давай поговорим (о нас)"

Любимый тупой топор многих женщин. Они бросают его с целью получить подтверждение своей любви, а в ответ натыкаются на молчание, ступор или недовольство. В итоге оба партнера остаются при своих обидах. Просто учитывайте эту особенность: женская сексуальность психологична, а мужская – физиологична. Меньше всего вашему любимому человеку захочется о чем-то говорить после секса.

"Давай побыстрее"

После такой стоп-фразы побыстрее точно не получится. Скорее всего, эти слова вызовут стресс у вашего партнера и снизят его желание продолжать процесс. Мужчина может остро воспринять это и подумать, что вы не очень то и рады быть с ним вместе. Большой такой камень в сторону его потенции.

"Я ожидала большего"

Такой комментарий будет воспринят довольно болезненно. Ведь это попросту критика в завуалированном виде. Подобные слова очень сильно бьют по мужской самооценке, а потом – и по его потенции. После чего желание заниматься с вами сексом может у него просто не возникнуть.