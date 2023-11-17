Четыре мужских желания в постели, о которых он молчит

Для любой пары сексуальная гармония играет огромную роль в отношениях. К сожалению, непонимание своего партнера приводит к тому, что в союзе начинается разлад, который может спровоцировать разрыв этих отношений. Мы решили поговорить с экспертами и выяснить, чего так ждут мужчины в постели, но о чем редко говорят вслух своей женщине. Возможно, эта информация поможет вам избежать серьезных конфликтов за закрытыми дверями спальни.

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Раскованность

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Редкого мужчину может возбудить скованная женщина, которой трудно выразить свои эмоции наедине с партнером. Психолог Алина Малинина поясняет: «Если женщина зажата или испытывает неловкость, напряжение передается и негативно влияет на процесс. Стеснение считывается как недостаточное желание и отталкивает мужчин. Также им важна инициатива — если партнерша сама проявляет интерес, они чувствуют себя желанными и очень это ценят». Проявление инициативы не означает распутность, тем более, что в постели с любимым человеком понятие «распутность» в принципе неуместно и не имеет смысла. Не бойтесь демонстрировать свое желание.

Восхищение в его адрес

Как говорит наш эксперт, психолог Сергей Костеренко: «Каждый мужчина немного „павлин“. Похвалы не бывает много, если она по делу, и в постели с мужчиной скупиться на приятные слова, подогревающие его интерес к вам, точно не стоит. „Сексуальная близость в сознании представителей сильного пола зачастую трактуется как вершина мужских проявлений. Поэтому мужчина в близости открыт на прием похвалы, и подсознательно в этом нуждается“.

С другой стороны, эта же тема является и самой уязвимой зоной для удара по его самооценке. "Женская критика о мужских проявлениях в постели — это „удар ниже пояса“, способный довести мужчину до запоя, депрессии или простатита».

Он хочет доставить вам удовольствие

Принято считать, что в постели мужчины глубоко эгоистичны и стремятся лишь удовлетворить свое желание. На самом деле, одним из главных их стремлений в сексе является удовольствие его партнерши. Алина Малинина комментирует: «Многим мужчинам важно во время секса удовлетворить не только себя, но и партнершу. Для этого женщина, в первую очередь, сама должна знать свое тело и понимать, что именно доставит ей максимальное удовольствие. Тогда партнер может почувствовать себя настоящим мужчиной и понять, что он справился».

Разнообразие

Не секрет, что для мужчин важно сексуальное разнообразие. Многие психологи рекомендуют все же прислушаться к партнеру и даже самой предлагать разные локации для занятий любовью или же техники, которые вы раньше не пробовали.

Сергей Костеренко: «Поговорите с ним, в каких местах он хотел бы заняться с вами любовью. Поверьте, даже сам разговор об этом направит его мысли в сторону развития отношений с вами. Это возродит интерес, который возможно, уже стал угасать. Позвольте и себе проявить фантазию. Ведь, если честно себе признаться, то вам ведь тоже было бы интересно ощутить близость с мужчиной в ином месте, не ограничиваясь только семейной спальней».