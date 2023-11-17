Четыре мужских желания в постели, о которых он молчит
Для любой пары сексуальная гармония играет огромную роль в отношениях. К сожалению, непонимание своего партнера приводит к тому, что в союзе начинается разлад, который может спровоцировать разрыв этих отношений. Мы решили поговорить с экспертами и выяснить, чего так ждут мужчины в постели, но о чем редко говорят вслух своей женщине. Возможно, эта информация поможет вам избежать серьезных конфликтов за закрытыми дверями спальни.
Раскованность
Редкого мужчину может возбудить скованная женщина, которой трудно выразить свои эмоции наедине с партнером. Психолог Алина Малинина поясняет: «Если женщина зажата или испытывает неловкость, напряжение передается и негативно влияет на процесс. Стеснение считывается как недостаточное желание и отталкивает мужчин. Также им важна инициатива — если партнерша сама проявляет интерес, они чувствуют себя желанными и очень это ценят». Проявление инициативы не означает распутность, тем более, что в постели с любимым человеком понятие «распутность» в принципе неуместно и не имеет смысла. Не бойтесь демонстрировать свое желание.
Восхищение в его адрес
Как говорит наш эксперт, психолог Сергей Костеренко: «Каждый мужчина немного „павлин“. Похвалы не бывает много, если она по делу, и в постели с мужчиной скупиться на приятные слова, подогревающие его интерес к вам, точно не стоит. „Сексуальная близость в сознании представителей сильного пола зачастую трактуется как вершина мужских проявлений. Поэтому мужчина в близости открыт на прием похвалы, и подсознательно в этом нуждается“.
С другой стороны, эта же тема является и самой уязвимой зоной для удара по его самооценке. "Женская критика о мужских проявлениях в постели — это „удар ниже пояса“, способный довести мужчину до запоя, депрессии или простатита».
Он хочет доставить вам удовольствие
Принято считать, что в постели мужчины глубоко эгоистичны и стремятся лишь удовлетворить свое желание. На самом деле, одним из главных их стремлений в сексе является удовольствие его партнерши. Алина Малинина комментирует: «Многим мужчинам важно во время секса удовлетворить не только себя, но и партнершу. Для этого женщина, в первую очередь, сама должна знать свое тело и понимать, что именно доставит ей максимальное удовольствие. Тогда партнер может почувствовать себя настоящим мужчиной и понять, что он справился».
Разнообразие
Не секрет, что для мужчин важно сексуальное разнообразие. Многие психологи рекомендуют все же прислушаться к партнеру и даже самой предлагать разные локации для занятий любовью или же техники, которые вы раньше не пробовали.
Сергей Костеренко: «Поговорите с ним, в каких местах он хотел бы заняться с вами любовью. Поверьте, даже сам разговор об этом направит его мысли в сторону развития отношений с вами. Это возродит интерес, который возможно, уже стал угасать. Позвольте и себе проявить фантазию. Ведь, если честно себе признаться, то вам ведь тоже было бы интересно ощутить близость с мужчиной в ином месте, не ограничиваясь только семейной спальней».
Алина Малинина дополняет: «Важно быть открытой для новых идей, и тогда ваш секс не превратится в рутину».