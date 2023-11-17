Психолог назвала сонливость ярким признаком скрытой агрессии

«Высокий признак заблокированной агрессии — постоянная сонливость, если человек достаточное количество времени спит, 8-10 часов, а к обеду начинает хотеть спать, всегда нужно проанализировать, а нет ли большого внутреннего агрессивного состояния, которое я блокирую? Потому что на блокировку и на вытеснение такого состояния, как агрессия, уходит огромное количество энергии. Если человек не выспался, то он просто не выспался. Но так бывает, человек высыпается, то есть он спит долго, но всё равно у него при этом постоянная сонливость, постоянная усталость уже к обеду».