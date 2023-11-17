Что такое критическое мышление и как его развить

Критическое мышление — важный навык, который стоит применять как на работе, так и в повседневной жизни. Он позволяет принимать взвешенные решения, а не идти на поводу у эмоций и манипуляций со стороны. «Лента.ру» побеседовала с экспертом по критическому мышлению, чтобы выяснить, что представляет собой этот навык и какие инструменты помогут мыслить максимально эффективно.

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Что такое критическое мышление?

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Критическое мышление — это методология, которая позволяет принимать более полезные решения, чем при интуитивных действиях, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» эксперт Школы критического мышления, ведущий эксперт института образования НИУ ВШЭ, философ и преподаватель логики Тарас Пащенко. Сегодня это важный soft skill — надпрофессиональный навык, полезный для карьеры и общения с другими людьми.

Критическое мышление — совокупность знаний, установок и навыков, которая позволяет рационально анализировать и оценивать информацию для аргументированного принятия решений, — Тарас Пащенко эксперт по критическому мышлению, философ, преподаватель логики

Эксперт добавляет: «Важно, что это рациональный анализ, рациональная оценка информации, рациональное принятие решений, рациональная аргументация. Слово рациональный — ключевое, потому что критическое мышление, как методология, сложилось в рамках западной научной картины мира». Дело в том, что рацио — это философский термин, и в переводе с латыни он означает «разум», «интеллект». Следовательно, рациональный или критический анализ — это в первую очередь оценка ситуации и своих решений с холодным разумом.

Почему важно мыслить критически?

В современном мире важным фактором стала скорость принятия решений. Из-за этого у людей зачастую нет времени, чтобы остановиться и разложить все по полочкам. Люди начинают использовать так называемое «быстрое мышление» — действовать интуитивно, полагаясь на свои взгляды и ощущения. «Критическое мышление — это обратная вещь. Оно говорит: давай не будем спешить, давай остановимся и еще разок подумаем, взвесим», — объясняет Пащенко.

Он добавляет, что в эпоху быстрых решений критически мыслящий человек может сталкиваться с обвинениями: «На этом фоне человек, который критически мыслит, может восприниматься как своего рода "душнила", как человек, который во вроде бы понятной ситуации начинает задавать вопросы, докапываться до формулировок».

Однако критическое мышление — это не способ самоутвердиться или затянуть рабочий процесс. Это полезный инструмент, который помогает человеку быть эффективнее и полагаться на логику, чтобы не допускать ошибок и не действовать только под влиянием эмоций.

Детальное определение этому понятию дает и основатель Школы критического мышления Никита Непряхин в своей книге «Анатомия заблуждений. Большая книга по критическому мышлению». По мнению Непряхина, критическое мышление выполняет сразу несколько важных функций.

Зачем нужно критическое мышление:

чтобы анализировать поступающую информацию;

чтобы ставить под сомнение эту информацию;

чтобы формулировать обоснованные выводы;

чтобы давать собственную оценку происходящему и составлять собственное мнение;

чтобы принимать решения в условиях неопределенности.

Где нужно использовать критическое мышление? Научные исследования и учеба;

работа и бизнес;

повседневная жизнь.

Тарас Пащенко уверен, что критическое мышление необходимо применять в ситуациях, когда от принятого решения многое зависит.

«Если вы стоите в супермаркете и выбираете, какой купить йогурт — критическое мышление вряд ли будет полезно, ведь это не слишком сложная задача, да и риск ошибиться невысок. А вот если решаете участвовать в тендере на крупную закупку, то без инструментов критического мышления уже не обойтись», — объясняет он.

В научной деятельности и учебе. Чтобы не просто механически заучивать конспекты, а действительно понимать и интерпретировать полученную информацию, нужно применять критическое мышление. Это позволит не только сделать более рациональные выводы из изученного, но и лучше усвоить материал.

В работе и бизнесе. Сегодня критическое мышление учитывают при приеме на работу и продвижении специалиста по карьерной лестнице. Исследования показывают, что люди, способные применять критическое мышление на практике, более информированы, работоспособны, принимают более обоснованные решения и ведут себя менее предвзято. Все это положительно сказывается на рабочих процессах внутри коллектива, эффективности работы компании и успешности самих работников.

В повседневной жизни. Конечно, не всякая ситуация требует критического мышления: что съесть на ужин, какую кофту купить, где провести выходные — на эти вопросы действительно можно ответить, руководствуясь эмоциями. Однако когда ситуация требует значительного финансового вложения, выбора будущего для детей и прочих немаловажных решений, критическое мышление все же понадобится.

Специалисты говорят, что в сутки мы принимаем около тысячи решений. Конечно, мы не можем их все принять с помощью критического мышления, потому что критическое мышление — это мышление медленное, требующее значительных временных и когнитивных ресурсов, — Тарас Пащенко эксперт по критическому мышлению, философ, преподаватель логики

Развивая критическое мышление, можно научиться делать более осознанный выбор в любой сфере жизни.

«Часто так получается, что жизненные решения мы принимаем на основе привычки или устоявшейся традиции. Например, добираемся до работы привычным способом или выбираем учебное заведение для ребенка, исходя из того, в какую школу ходят дети знакомых. Но привычный вариант не всегда наилучший. В этих ситуациях можно применять критическое мышление, чтобы получить оптимальный вариант решения», — отмечает эксперт.

Критическое мышление также помогает улучшить психологическое здоровье. Люди, оценивающие происходящее вокруг них с рациональной точки зрения, стараются анализировать факты, а не искать подтверждения своей уже сложившейся позиции. Это позволяет им видеть доброжелательность окружающих, иметь адекватную самооценку и не предаваться конспирологии при оценке причин поступков окружающих.

Из чего состоит критическое мышление?

Работа с источниками. Тарас Пащенко уверен, что критически мыслящий человек должен быть готов тратить силы и время на проверку фактов. Работать с дополнительной информацией нужно всегда, даже если она не является жизненно необходимой. Оценка чужих суждений. Критически мыслящий человек должен быть скептиком и не принимать на веру сведения, которые даже авторитетным людям кажутся неоспоримыми, объясняет эксперт. Построение собственных рассуждений. «Человек должен быть открыт новому, готов менять убеждения, представления, картину мира. Если он видит, что его старые установки не соответствуют, например, фактам или новой, проверенной информации», — рассказывает Пащенко. Еще один немаловажный аспект критического мышления — поиск аргументов, которые должны подтверждать точку зрения. Анализ собственных решений. Критическое мышление — это еще и мышление о самом мышлении, добавляет специалист. Это значит, что навык напрямую связан с рефлексией — человеку важно задумываться о том, как он принимает решения и почему формирует ту или иную точку зрения, оценивать свои идеи с разных сторон.

Как работает критическое мышление?

Процесс критического мышления можно представить в виде некой общей модели.

Как мыслить критически?

1. Проанализировать информацию

Это условная подготовительная фаза, в процессе которой человек выясняет, какая конкретно проблема требует решения. «Когда у нас есть задача, нам надо сначала понять, что она из себя представляет. Ответ на какой вопрос нас просят найти? Что нам известно про этот вопрос? Какая информация у нас есть, а какой информации не хватает для принятия решения?» — рассказывает Пащенко.

2. Сгенерировать несколько решений

На этом этапе человек должен придумать несколько вариантов решения проблемы или сформулировать гипотезы, которые могут лечь в основу решения. Эксперт обращает внимание на то, что здесь критическое мышление плотно взаимодействует с креативным, поскольку креативное мышление отвечает за придумывание оригинальных идей.

В то же время даже потенциальные решения должны быть реалистичными, подчеркивает Пащенко. «На этой фазе наша задача не просто "придумать какую-то дичь", а придумывать такие решения, генерировать такие идеи или гипотезы, которые имеют отношение к действительности», — говорит эксперт.

3. Выбрать лучшие варианты решения

На этом этапе человек задействует конвергентное мышление — отсеивает неудачные варианты и выбирает лучшие гипотезы. «Итак, мы придумали 10 возможных решений, и теперь надо из них выбрать два или три, которые мы готовы воплощать и проверять. На помощь приходит логика, позволяющая делать выводы, опираясь на те данные, которые мы получили раньше», — объясняет специалист.

4. Проверить отобранные варианты

Четвертый этап предполагает проверку отобранных гипотез, применение тех решений, которые были придуманы до этого. Обратите внимание, что эту проверку не обязательно проводить на практике — можно попробовать предположить, к какому итогу приведет то или иное решение.

С помощью мысленной проработки потенциальных итогов получится выбрать то решение, которое можно будет воплотить на практике.

Алгоритм критического мышления: анализ информации — генерация пула возможных решений — выбор лучшего из них

Инструменты критического мышления

Чтобы эффективно применять этот soft skill на практике, можно пользоваться некоторыми приемами критического мышления — это методы, которые помогают отбросить эмоции и рационально подойти к вопросу.

Вопросы собеседникам

Чтобы проверить аргумент, который приводит собеседник, можно задать ему вопросы об источнике данных и основании для суждений, рассказывает Тарас Пащенко.

Если вы сами аргументируете какое-то решение, попробуйте прочитать собственные аргументы с критической стороны. Попробуйте критически отнестись к тому, что делаете и говорите вы сами. Возможно, что, задавая критические вопросы к собственным аргументам, вы сможете увидеть недостатки своей точки зрения, — Тарас Пащенко эксперт по критическому мышлению, философ, преподаватель логики

Метод Five WH

Так называют две группы вопросов, одна из которых начинаются с английской буквы «W», а другая — с «H». Полный список можно найти в интернете по запросу «48 критических вопросов». «Задавая эти вопросы себе, мы можем получить ту самую недостающую информацию, чтобы четко понять, с какой проблемой мы столкнулись», — объясняет Тарас Пащенко.

Всего таких вопросов 48 — это большой список. Философ Тарас Пащенко напоминает, что он избыточный и не всегда применяется одномоментно

Какие вопросы можно задать в рамках Five WH?

Who? (Кто?)

Кто выиграет от того или иного решения проблемы? Кому решение этой проблемы может нанести вред? Кто принимает финальное решение?

What? (Что?)

Что является сильными и слабыми сторонами того или иного решения? Что является наиболее или наименее важным в этой ситуации? Что мешает действовать определенным образом для решения?

Where? (Где?)

Где мы можем это увидеть в реальном мире? Куда мы пойдем за помощью? Где мы можем получить дополнительную информацию?

When? (Когда?)

Когда может быть приемлемым или неприемлемым то или иное решение? Когда что-то изменится? Когда это может привести к каким-то проблемам?

Why? (Почему?)

Почему это вообще является проблемой? Почему я должен это решать? Почему это имеет отношение ко мне?

How? (Как?)

Как сделать решение максимально безопасным? Как это решение может навредить мне или другим? Как действовать наилучшим образом?

С помощью ответов на часть из этих вопросов можно сформировать более детальное видение проблемы и продумать пути ее решения.

Метод шести шляп Эдварда де Боно

Этот метод может помочь на этапе, когда нужно придумать решения проблемы. Пащенко объясняет: «Суть состоит в том, что, когда мы проводим мозговой штурм для выработки решения, каждый участник может занять определенную роль, из которой он не должен выходить».

Какие роли можно занять в процессе генерации идей:

предлагать идеи;

критиковать идеи;

доказывать ценность идей.

Тарас Пащенко уверен, что это эффективный метод для генерации большого количества решений.

Какие еще инструменты помогут мыслить критически:

Круги Эйлера — метод, который позволяет наглядно отследить логические связи между различными категориями;

индуктивная логика — мышление от фактов к гипотезе;

критический анализ аргументации — проверка аргументов с помощью вопросов на логику.

Если хотите узнать о развитии критического мышления и его методах больше, можно записаться на специальные тематические курсы или изучить профильную литературу.