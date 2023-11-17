Психолог назвала способы справиться с кризисом среднего возраста

Кризисы в жизни любого человека — нормальное явление, во время которого меняются ценности, рассказала психолог Анна Левченко. В комментарии для «Ленты.ру» она перечислила способы справиться с кризисом среднего возраста.

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Во время кризиса человек пересматривает жизненные ценности и понимает, что новые проблемы не может решить прежними, уже известными способами, объяснила Левченко.

Во время кризиса люди сравнивают свои достижения с успехами других. Многие переосмысливают свои ценности и начинают задаваться вопросом, чего они действительно хотят от жизни, - Анна Левченко психолог

Чтобы пережить кризис конструктивно, необходимо принять его, а не избегать, заверила собеседница «Ленты.ру».

«Будьте откровенными с собой. Проанализируйте, что вам мешает быть счастливым и достигать свои цели. Обратитесь за поддержкой, поделитесь переживаниями с друзьями, членами семьи или психологом», — посоветовала она.

Важную роль в проживании кризиса играет физическое и эмоциональное здоровье, продолжила Левченко. Она порекомендовала вести здоровый образ жизни, иметь хобби и практиковать медитации. А для того чтобы двигаться вперед, необходимо ставить перед собой новые цели, добавила напоследок специалистка.