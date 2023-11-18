Почему в квартире беспорядок — 5 психологических факторов

Выпавшие из шкафа вещи, брошенная на пол книга, мусор под кофейным столиком. Знаем, ты тоже не любишь хаос, но разве за всем уследишь?

© Unsplash

Чтобы надолго вернуть в дом чистоту и комфорт, проанализируй свое состояние.

Есть как минимум пять психологических факторов, из-за которых в квартире беспорядок.

1. Стресс как образ жизни

Тревога, волнение, страхи приводят к душевному разладу. Как результат – внутренний кавардак дает отражение во внешнем мире. Постарайся снизить уровень стресса и увидишь, что квартира начнет преображаться.

2. Заниженная самооценка и желание выделиться

Как правило, корень зла – это детские травмы. Например, если родители не выражают любовь открыто и обесценивают поступки ребенка. Когда он вырастает, то выплескивает свой протест в окружающее пространство, которой становится и квартира тоже.

3. Склонность к прокрастинации

Хватит откладывать уборку на потом – до добра это не доводит. Мотивируй себя ликвидировать беспорядок, а если понадобится – составь строгий график работы по дому.

4. Дисгармоничные семейные отношения

Когда муж не понимает и раздражает, а груз забот так и давит на хрупкие женские плечи, в квартире царит бардак, и это объяснимо. Пора распределить роли в семье, поговорив с родными по душам.

5. Жизнь в черновом варианте