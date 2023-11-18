День любви к себе: как его устроить

Выходной для того и создан, чтобы оставлять все заботы и расслабляться, пока снова не настигла суета будней. День рождения бывает только раз в году, а день любви к себе можно устраивать сколько душе угодно.

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Как отметить маленький праздник себе во благо? В течение 24 часов нужно делать все, что приносит радость. Для начала отключи уведомления на телефоне, спокойствие и умиротворение – вот девиз сегодняшнего дня.

Разреши себе оставить дела и перестань волноваться. Любовь к себе необходимо культивировать не словом, а делом. Закажи самую вкусную еду, зажги самые шикарные свечи, включи фильм или сериал с позитивным сюжетом.

Позволь себе подурачиться как в детстве, посмеяться как в первый раз, а если уж плакать, то только от счастья. Хочешь – наполни пенную ванну, посети спа-процедуры, займись йогой. Что бы ни случилось, помни – любовь к себе нельзя обесценивать.

Смело говори "нет", если предлагают что-то ненужное или лишнее. Отвечай "да" каждому импульсу, который источает твоя женская сущность. Не бойся выглядеть странной, полюбуйся на себя в зеркало и почувствуй себя богиней.