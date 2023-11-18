Всюду знаки: что такое апофения и почему люди видят то, чего нет
Кто-то в детстве обожал рассматривать облака и находить среди них похожие на людей, животных и самые разные, порой невероятные вещи, а кто-то пошел дальше и научился видеть связи даже там, где их не было и не может быть никогда. Это явление носит красивое название - апофения.
Что это такое и как с этим справиться - в материале "Рамблера".
Слово "апофения" происходит от греческого ἀποφαίνω, что переводится как "делать явным". Этим термином называют способность человека видеть смысл и закономерность в несвязанных между собой случайностях. Сюда можно отнести захватывающие сюжеты в узорах на ковре, лица людей и морды животных в рисунке на дереве, знаки и предсказания на кофейной гуще и подобное. На самом деле это естественная способность мозга, которая в большей степени присуща творческим людям.
При апофении человек в каких-то случайных ситуациях видит закономерность, какие-то тайные знаки, ищет этому обоснование. Это проблема, которая заключается в том, что человек уделяет внимание случайным событиям и действиям, которые ничего не значат, что мешает ему жить. У таких людей не бывает все просто.
Первым использовать этот термин предложил немецкий психиатр Клаус Конрад в 1958 году, который занимался изучением "немотивированного видения связей" у пациентов с шизофренией. Эксперт полагал, что люди с апофенией воспринимают свои мысли так, как будто они пришли в голову извне, независимо от желания самого человека. Это может перерастать в манию преследования.
Виды апофении
- Парейдолия - распознавание форм и лиц в других предметах.
- Кластерная иллюзия - видение цельной картины в случайных закономерностях. Например, вера в талисманы, приметы, ритуалы на удачу.
- Предвзятость подтверждения, при которой человеку важно доказать свою точку зрения любыми, даже самыми фантастическими и не логичными способами.
- Ошибка игрока - когда человек продолжает делать неудачные ставки вместо того, чтобы выйти из игры.
Как с этим справиться
Психолог Сергей Ланг рекомендует в первую очередь уйти от мнительности и научиться брать ответственность только за те действия и поступки, которые человек делает сам.
Попробовать больше доверять людям, принять, что то, что они говорят и делают, как оно есть есть, не додумывать за других. Все дело в установках и в мышлении, как только человек сможет воспринимать жизненную обстановку буквально, ему станет проще жить, так он научиться бороться с этой проблемой.