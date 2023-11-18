Всюду знаки: что такое апофения и почему люди видят то, чего нет

Кто-то в детстве обожал рассматривать облака и находить среди них похожие на людей, животных и самые разные, порой невероятные вещи, а кто-то пошел дальше и научился видеть связи даже там, где их не было и не может быть никогда. Это явление носит красивое название - апофения.

© Unsplash

Что это такое и как с этим справиться - в материале "Рамблера".

Видео дня

Слово "апофения" происходит от греческого ἀποφαίνω, что переводится как "делать явным". Этим термином называют способность человека видеть смысл и закономерность в несвязанных между собой случайностях. Сюда можно отнести захватывающие сюжеты в узорах на ковре, лица людей и морды животных в рисунке на дереве, знаки и предсказания на кофейной гуще и подобное. На самом деле это естественная способность мозга, которая в большей степени присуща творческим людям.

При апофении человек в каких-то случайных ситуациях видит закономерность, какие-то тайные знаки, ищет этому обоснование. Это проблема, которая заключается в том, что человек уделяет внимание случайным событиям и действиям, которые ничего не значат, что мешает ему жить. У таких людей не бывает все просто. Сергей Ланг Психолог

Первым использовать этот термин предложил немецкий психиатр Клаус Конрад в 1958 году, который занимался изучением "немотивированного видения связей" у пациентов с шизофренией. Эксперт полагал, что люди с апофенией воспринимают свои мысли так, как будто они пришли в голову извне, независимо от желания самого человека. Это может перерастать в манию преследования.

Виды апофении

Парейдолия - распознавание форм и лиц в других предметах.

Кластерная иллюзия - видение цельной картины в случайных закономерностях. Например, вера в талисманы, приметы, ритуалы на удачу.

Предвзятость подтверждения, при которой человеку важно доказать свою точку зрения любыми, даже самыми фантастическими и не логичными способами.

Ошибка игрока - когда человек продолжает делать неудачные ставки вместо того, чтобы выйти из игры.

Как с этим справиться

Психолог Сергей Ланг рекомендует в первую очередь уйти от мнительности и научиться брать ответственность только за те действия и поступки, которые человек делает сам.