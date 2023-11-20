Этот вопрос может показаться наивным, но только на первый взгляд. В действительности далеко не все взрослые люди успевают включить в свой график сам секс. Еще сложнее найти время на то, чтобы искать и изучать информацию о том, как правильно заниматься сексом.

© Кадр из фильма "Горькая луна"

«Рамблер» взял эту миссию на себя. Зачем нужна прелюдия, почему не надо стесняться, что такое активное согласие и другие вопросы в нашем материале.

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Больше легкости, меньше серьезности

Секс – это, конечно, очень важно, но не нужно относиться к нему со звериной серьезностью. Иначе из веселой игры он быстро превратится в нудную обязанность и об удовольствии для обоих партнеров можно тут же забыть. Вообще-то в сексе нет правил, зато есть эксперименты, любовь и доверие партнеру.

Кадр из фильма "Грязные танцы"

Позвольте себе расслабиться

Говорят, чтобы расслабиться, нужно заняться сексом. Но иногда напряжение так велико, что о сексе даже думать не хочется. Это значит, что сначала нужно наладить режим труда и отдыха, изменить образ жизни таким образом, чтобы оставалось время на те дела, которые повышают качество жизни. Это такие простые вещи, как достаточный сон, здоровое питание и физическая активность. Действительно под лежачий камень вода не течет, и секс ему тоже не доступен.

Изучайте собственное тело

Если вы сами не знаете, что на самом деле вам доставляет удовольствие, то как об этом узнает ваш партнер. Здесь на помощь приходит мастурбация, но только вдумчивая, а не на скорую руку. Не стремитесь моментально достичь оргазма, вы же не на соревновании. Действуйте обстоятельно, пробуйте разные движения, дайте время своему телу отреагировать на прикосновение, запоминайте, что вам больше нравится.

Кадр из фильма "Эммануэль"

Разговаривайте с партнером

Не надо стесняться говорить о сексе ни до него, ни после. И даже во время! Нельзя стесняться и молчать. Вы не обидите партнера, если скажете, что его движения не слишком приятны и даже болезненны для вас. Вряд ли он хочет специально сделать вам больно. Обсудите табу в сексе, если что-то для вас неприемлемо, партнер должен об этом знать.

Кадр из фильма "Девять с половиной недель"

Активное согласие

Не надо думать, что женщина и мужчина в любую секунду готовы заняться сексом, это не так. Поэтому так важно убедиться, что ваш партнер хочет того же, что и вы. Причем согласие должно быть не в целом на секс, а на все остальные действия в процессе. Возможно, кому-то не нравится оральный секс, а кто-то против анального, один предпочитает презервативы только одной марки, а другой не может обойтись без лубриканта.

Отложите гаджеты

Если в спальню вы берете смартфон, то с большой долей вероятности, начнете перед сном проверять соцсети, читать новости, закидывать что угодно в корзину. Все это только добавляет тревожности и никак не настраивает на секс. Заведите себе правило – никаких гаджетов в спальне. Так вы начнете лучше отдыхать и чаще заниматься сексом.

Начните с прелюдии

Универсальный совет для всех начинающих – начните! – работает с гарантированным результатом. Причем спешить ни в коем случае нельзя, чтобы не испортить момент и не охладить весь любовный пыл. Наслаждайтесь процессом и получайте удовольствие. Уделите время взаимным предварительным ласкам. Главное – не торопитесь. Хороший секс начинается с хорошей прелюдии, которая по времени должна длиться значительно дольше, чем непосредственно половой акт.

Кадр из фильма "Грязные танцы"

Смотрите в глаза

Простой прием, который позволяет усилить сексуальное возбуждение. Действительно, если закрыть глаза, то сосредоточиться на собственных ощущениях будет проще, но не избегайте зрительного контакта хотя бы в самом начале. Просто попробуйте и результат вас удивит.

Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Если нет естественной смазки

Чаще всего при достаточном возбуждении выделяется естественная смазка. Но в некоторых случаях даже при долгой прелюдии этого не происходит – это может быть связано с физиологическими особенностями конкретного организма, изменением гормонального фона, например, во время беременности, грудного вскармливания или менопаузы. Причин гораздо больше. Обязательно нужно исключить проблемы со здоровьем, в том числе заболевания, передающиеся половым путем. Если здесь все в порядке, то не отказывайтесь от лубрикантов. Иначе из-за секса могут появиться травмы половых органов. Но при выборе обращайте внимание, сочетаются ли они с презервативами, чтобы потом не было неожиданностей в виде раздражения на коже или нежелательной беременности.

Не отказывайтесь от экспериментов

Для этого нужно обязательно разговаривать со своим партнером. И у мужчин, и у женщин есть свои фантазии, чтобы о них узнать, нужно просто поговорить. Не редко бывает так, что в паре оба мечтают об одном и том же, но упорно продолжают страдать молча. Не надо так! Просто задайте вопрос: а чего хотелось бы тебе? И если для вас это не табу, то принимайтесь воплощать в ближайшее время.

Кадр из фильма "Основной инстинкт"

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