Как наладить эмоциональную близость с партнером: 3 полезных совета

Эмоциональная близость — основа любых отношений.

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Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить связь между вами и вашим партнером.

Не бойтесь уязвимости

Даже если вы вместе не первый год, бывает сложно довериться партнеру по-настоящему и перестать бояться, что ваши откровения выставят вас в невыгодном свете. Хотя нельзя заставить партнера открыться, зато можно подать ему пример и убедить таким образом. Не спешите выкладывать все потайные мысли за раз, попробуйте для начала, к примеру, рассказать о случае на работе, о котором ранее бы умолчали, или признаться, в чем причина вашего плохого настроения на самом деле. Без обоюдной уязвимости невозможно выстроить прочную эмоциональную связь.

Позаботьтесь о сексуальном удовлетворении

Исследование, опубликованное в научном издании Journal of Sex and Marriage Therapy, показало, что пары сообщали о большей эмоциональной связи, когда они были сексуально удовлетворены. Хотя секс сам по себе не панацея, внимание к эротическим желаниям второй половинки способно привести к усилению эмоциональной связи не только в спальне, но и за ее пределами.

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