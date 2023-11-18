Как наладить эмоциональную близость с партнером: 3 полезных совета
Эмоциональная близость — основа любых отношений.
Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить связь между вами и вашим партнером.
Не бойтесь уязвимости
Даже если вы вместе не первый год, бывает сложно довериться партнеру по-настоящему и перестать бояться, что ваши откровения выставят вас в невыгодном свете. Хотя нельзя заставить партнера открыться, зато можно подать ему пример и убедить таким образом. Не спешите выкладывать все потайные мысли за раз, попробуйте для начала, к примеру, рассказать о случае на работе, о котором ранее бы умолчали, или признаться, в чем причина вашего плохого настроения на самом деле. Без обоюдной уязвимости невозможно выстроить прочную эмоциональную связь.
Позаботьтесь о сексуальном удовлетворении
Исследование, опубликованное в научном издании Journal of Sex and Marriage Therapy, показало, что пары сообщали о большей эмоциональной связи, когда они были сексуально удовлетворены. Хотя секс сам по себе не панацея, внимание к эротическим желаниям второй половинки способно привести к усилению эмоциональной связи не только в спальне, но и за ее пределами.
Благодарите
Независимо от того, состоите вы в отношениях 4 месяца или 40 лет, положительные качества партнера часто воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, а негативные проявления тем временем становятся источником споров и конфликтов. Не забывайте отмечать плюсы — раз вы вместе, значит их больше. Постарайтесь выработать привычку каждый день говорить нечто хорошее вслух. Например: «Я хочу, чтобы ты знал, как сильно я тебя люблю» или «Я действительно ценю то, что ты нашел время выполнить мою просьбу».