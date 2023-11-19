Психолог объяснила, как быть с хамством от начальства

Босс разок перешел черту — с кем не бывало. А что делать, если ваш руководитель позволяет себе хамство регулярно, пользуясь высоким положением? На этот вопрос ответила клинический психолог Анастасия Кардиакос, пишет портал «Радио 1».

«Самое главное — не пытаться переучивать хама, и, не имея ресурсов, не вступайте с ним в полемику».

Также она напомнила, что за грубой и даже недопустимой формой общения важно расслышать нужную вам информацию. Этому часто мешает механизм фильтрации: когда, становясь объектом агрессии, человек обращает внимание только на форму и игнорирует содержание. Если суть сказанного в неприятной форме принесет вам реальную позу, переносить эпизоды хамства станет намного проще.