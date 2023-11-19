Психолог назвал причины мужских измен

Извечный вопрос, почему мужчины спят с одними, а женятся на других, измучил не одну женскую голову. Да и сами мужчины порой не в состоянии объяснить, почему при всей любви и уважении к жене они нет-нет да и посматривают налево. Некоторые, правда, склонны списывать это на обычную распущенность. Однако на деле всё гораздо сложнее. Следом из детства Ещё с детства у многих мальчиков складывается определённый образ женщины, который потом и будет привлекать его всю жизнь. Многие будущие мужчины подсознательно мечтают встретить женщину, похожую на их маму.

От своей избранницы они ждут чистоты, доброты и чистосердечности. Такая женщина далека от корысти, она любит своего мужчину безусловно, то есть просто за то, что он существует на этой земле. Она непременно внимательна и заботлива и, конечно же, не порочна. Нежная, дружелюбная, готовая всегда помочь, поддержать – вот идеальный образ такой спутницы жизни.«Понятное дело, что ни о каком проявлении сексуальности в данном случае, разумеется, и речи быть не может, – объясняет московский психолог Максим Шаров. – С такой женщиной можно позволить себе расслабиться, отдохнуть от трудной мужской жизни, с ней спокойно, комфортно и хорошо».

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Единственное, что омрачает эту идиллию и лишает мужчину возможности хранить верность столь идеальной избраннице, – она не будоражит сексуальную фантазию. И не потому, что она некрасива. Но просто думать о сексе с ней вроде как и неловко.

«Женился по страшной любви. Жену боготворил – чистая, порядочная, добрая. Ни о какой постели до свадьбы даже и речи не шло. Другое дело, что и после свадьбы мне как-то неловко было с женой заниматься сексом. Нет, я её очень любил. Уважал, но вот совсем-совсем не хотел. В итоге завёл роман с бывшей однокурсницей, с которой встречался и до женитьбы. Но жену всё равно очень люблю и ни за что её не брошу», – откровенничает в сети один из пользователей.

Другой признаётся, что больше не может испытывать «запретных» мыслей по отношению к своей жене – после того, как она родила ему ребёнка. То есть секс в их жизни, конечно же, остался, но очень редкий и крайне сдержанный. «Она же мать моего ребёнка», – пишет автор поста.

В подобной ситуации нередко оказываются и мужья, прожившие в браке лет 8 – 10. За годы семейной жизни они начинают воспринимать жену как бесконечно близкого и родного человека. А с родными в постель вроде как не укладываются. Дежурный ангел В психологии для этого существует даже специальный термин «комплекс мадонны и блудницы».

«Любимая женщина в подсознании трансформируется в образ мадонны, святой, близкой к образу матери. И чем восторженнее отношение мужчины к своей избраннице, лучше отношение к объекту, тем быстрее формируется образ мадонны. Понятное дело, что мужчина не может испытывать к ней влечения – оно просто блокируется, – объясняет психолог. – При этом мужчины искренне любят своих жён, оберегают и охраняют их покой, ценят как мать своих детей. В таких отношениях есть и любовь, и взаимопонимание. Не хватает только сексуального влечения».

Порой отсутствие этого влечения приводит к возникновению серьёзных конфликтов, в результате которых, кстати, муж может прийти к выводу, что его любимая супруга столь же далека от придуманного образа «святой», как и наша футбольная сборная от звания чемпиона. Но чаще всего мужчина просто заводит себе сексуальную отдушину на стороне. Причём шансы этой самой отдушины когда-либо сменить статус и превратиться в законную жену практически равны нулю.

«В сознании таких мужчин женщины делятся на тех, кто создан быть женой, и тех, кто создан быть любовницей, – объясняет психолог. – Первых любят возвышенной любовью, выбирают в жены и матери, других рассматривают лишь как объект для удовлетворения сексуальных запросов».

Мужчина ценит все те постельные радости, которые он получает с «блудницей», и даже готов выстраивать с ней длительные отношения. Но этим отношениям не суждено перерасти в супружеские.

«Моя подруга уже шесть лет встречается с женатым кавалером. Тот исправно приходит к ней два, а то и все три раза в неделю. Дарит подарки и отвешивает комплименты. Подруга свято верит, что рано или поздно он непременно уйдёт от жены к ней», – делится в интернете одна из нижегородок.

Я помню, у моей приятельницы был трёхлетний роман с молодым человеком, с которым они познакомились на дискотеке. Он редко приглашал её в кафе и тем более в кино. Обычно они встречались у него дома. Несмотря на то, что такие отношения мало напоминали традиционное ухаживание, приятельница верила, что рано или поздно её всё-таки позовут в загс. Однако в итоге её ненаглядный женился на какой-то «серой мыши», которая, по его словам, была «удивительной женщиной».

Как уверяют специалисты, мужчина практически с самого первого момента знакомства с женщиной уже знает, хочет он на ней жениться или нет. Последующие встречи дают ему возможность либо утвердиться в своём первоначальном решении, либо признать его ошибочность. Но чаще всего мужчины в этом своём первом впечатлении утверждаются.

И если мужчина познакомился с женщиной, чтобы просто провести с ней время в постели, то как бы она ни старалась потом, он вряд ли изменит этот первоначальный мотив знакомства. Мужчина может быть вполне даже предупредителен к своей постельной подруге, делать ей подарки и т.д. Но в категорию по-настоящему любимой женщины, скорее всего, никогда не переведёт. Именно потому, что в его сознании такая женщина воспринимается как «блудница». Два в одном Некоторые представители сильного пола упорно пытаются найти спутницу, которая совместила бы в себе оба этих противоречивых образа – мадонны и блудницы. Но итогом чаще всего становится вечный поиск и одиночество.

Максим Шаров рассказывал историю своего пациента. Первая девушка для него была типичной женщиной-святой – заботливая, любящая, кроткая и терпеливая. Отношения с ней продлились почти пять лет. Однако, оказываясь с ней в постели, он каждый раз чувствовал, что оскорбляет её.

В итоге отношения пришлось порвать. Следующая барышня обладала всеми признаками блудницы – ни стеснения, ни комплексов в постели. Но кроме страсти, она не вызывала никаких иных чувств. После полугодового романа они расстались.

Потом последовала целая череда романов с юными восторженными и чистыми девушками, которые закончились так же плачевно. После чего человек всерьёз забеспокоился по поводу своей способности любить и обратился к специалисту.

«Главная причина была в том, что он влюблялся не в человека, а в образ, – объясняет Максим Шаров. – Зацикленность на любом из образов приводит к невозможности найти настоящую партнёршу. Представление обо всех женщинах, с которыми он хотел установить отношения, формировались у него в соответствии со схемой «мадонна – блудница», и он пускался наутёк всякий раз, когда женщина, наконец, становилась реальной».

Подобные крайности уже требуют вмешательства специалиста.В остальных же случаях эта проблема может не носить столь разрушительного характера. Некоторым жёнам подобное положение вещей даже нравится. Особенно тем, кто без особого восторга относится к сексуальной стороне жизни. В конце концов, муж любит, заботится, опекает, что ещё, спрашивается, нужно? Мало кто из таких жён согласился бы поменяться ролями с любовницей-блудницей, несмотря на некоторую привлекательность её образа.