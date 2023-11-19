Психологи объяснили, как завоевать симпатию при знакомстве

Немецкие психологи из Лейпцигского университета провели исследование, в результате чего сформировали основные правила общения, которые помогут оставить положительное впечатление после знакомства. Соответствующие данные были опубликованы в издании Psychological Science.

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В ходе исследования были задействованы 139 человек со средним возрастом 24 года. Их распределили на группы, в рамках которых молодые люди дискутировали на протяжении пяти минут. По результатам диалогов респонденты проходили опрос.

После анализа собранных данных немецкие психологи установили, что беспроигрышным вариантом при первом знакомстве выступают демонстрация уверенности в себе и доброжелательность, приводит результаты изучения extrablog.su.

Психоаналитик и директор антикризисного психологического центра Ирина Смолярчук рассказала, в каких случаях одиночество может быть опасным. Специалист отметила, что самым неприятным в одиноком образе жизни является отсутствие человека, который может оказать помощь в экстренной ситуации.