Ученый объяснил, почему даже образованные люди верят гадалкам

Увлечение современных людей гаданием на картах Таро, астрологией и хиромантией имеет те же корни, что и подверженность влиянию деструктивных сект, радикальных идеологий и конспирологических идей. В основе лежит природная уязвимость человеческой психики перед индоктринацией — способностью слепо принимать и разделять навязанные представления. Об этом в интервью RT рассказал Александр Савенков, профессор Московского городского педагогического университета, доктор педагогических и психологических наук, член-корреспондент Российской академии образования.

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По его словам, это обратная сторона эволюционно сформированной способности людей к объединению в сплочённые группы. К сожалению, этим часто пользуются различного рода манипуляторы, которые применяют ряд психологических приёмов, чтобы взять сознание жертвы под свой контроль.

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— Организаторы мероприятий отмечают, что в России вырос спрос на гадания, тарологов и нумерологов на новогодних корпоративах. Какое определение наука даёт склонности людей к вере в мистику? Что это за феномен с точки зрения психологии?

— Новый год — волшебный праздник, в сказку начинают верить даже закоренелые позитивисты. Большинству из нас с детства родители обещали подарки от Деда Мороза, многие из нас писали ему письма и получали желаемое. Но если говорить серьёзно…

В современном мире есть множество технологий, позволяющих контролировать сознание людей. На самом деле внедрить в массы какие-то идеи, в том числе потенциально опасные, достаточно легко. Не думаю, что это для кого-то большой секрет. Вопрос в том, как противостоять подобным манипуляциям. То, насколько человек способен допустить внешний контроль над своим сознанием, изучает социальная психология. Некритическое восприятие человеком чужих идей наука обозначает термином «индоктринация». Сегодня его используют не только психологи и социологи, но даже политологи.

Казалось бы, для чего человеку слепо принимать посторонние для него идеи, усваивать несогласующиеся с логикой концепции? На самом деле склонность к этому заложена в нас эволюционно: чтобы отдельные человеческие особи смогли объединяться в группы, они должны были порой некритически принимать и разделять некоторые общие идеи. Это имеет и положительные, и негативные последствия.

Благодаря этой эволюционной особенности человеческой психики существуют все религии, её же бессовестно эксплуатируют деструктивные тоталитарные секты. Более того, именно за счёт этой особенности человека распространяются и живут светские идеологии, на ней же основано понятие национального самосознания. Недаром Столыпин говорил, что «народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы». Иначе говоря, любое человеческое сообщество, а тем более государство, не имеющее единой идеологии — национальной идеи, обязательно уступит своё место тем, у кого она есть, — более сплочённым, а потому и более сильным.

К сожалению, эту же особенность человеческой психики — способность принимать идеи слепо и некритически — активно эксплуатируют к своей выгоде различные мошенники, включая гадалок, астрологов, хиромантов, экстрасенсов и нумерологов.

— Насколько сильно этот тип мышления, некритическое восприятие реальности в норме могут проявляться сегодня у взрослого дееспособного человека? Насколько распространена вера в гадалок, тарологов и т. п.?

— Тут надо обратиться к закону нормального распределения. В любом обществе резкие отклонения от среднего уровня будут составлять около 3% — это те люди, которые полностью поддаются внешним влияниям. Ещё примерно 15—20% людей находятся в зоне риска, а 60—70% относятся к нормальному большинству, которое в целом хотя и подвержено влияниям, но всё же сохраняет долю критического восприятия реальности. А остальные 15—20% (и особенно крайние — 3%) — это люди с явно выраженным критическим мышлением, практически не подверженные слепым порывам. Так что любое человеческое общество в этом плане делится очень просто, согласно закону нормального распределения Гаусса — Лапласа.

— В отличие от различных светских идеологий, мистические представления в принципе не могут пройти проверку критерием фальсифицируемости. То есть их ошибочность в принципе нельзя доказать, они лежат за пределами рационального мышления. Насколько риск стать последователем мистики коррелирует с уровнем образованности?

— Понятно, что любой человек, имеющий элементарные знания об устройстве мира, которые даются в обычной школе, на интеллектуальном уровне не может не понимать, что суеверия, астрология, хиромантия и экстрасенсорика — это откровенная ложь и обман. Но всё-таки, несмотря на это, у оккультизма и прочих иррациональных мистических практик есть последователи.

Я думаю, что первая и главная причина веры людей в мистику заключается в том, что прогнозы мистификаторов «верны» — разумеется, в кавычках. Звучит парадоксально, но дело в том, что все подобные деятели всегда говорят общими словами, уклончиво и туманно — настолько, что их предсказания можно применить с равным успехом к любому человеку и любому событию, ошибка заведомо исключена. Поэтому, когда люди примеряют их на себя, они часто находят их верными.

Образованность и развитый интеллект принято считать надёжной защитой от различных мистификаций и мистификаторов. Отчасти это так, но развитый интеллект, высокая креативность, хорошее образование полностью не гарантируют, что человек не станет жертвой различных индоктринаторов. Здесь ещё очень важна степень легковерности и наивности человека.

— В связи с гаданиями часто упоминают эффект Барнума. Расскажите, пожалуйста, о нём подробнее. Правда ли, что этот психологический механизм отвечает за веру людей в астрологию и гадания?

— Отчасти, но не совсем. Начнём с того, что Финеас Барнум жил в XIX веке, он был директором цирка. Чтобы наполнять зал зрителями, Барнум старался сделать так, чтобы каждый зритель находил в программе представления для себя что-то интересное. При этом он активно прибегал к различным мистификациям, но публика верила в них, потому что получала удовольствие от представлений. Впоследствии американские психологи назвали в честь Барнума психологический закон, который формулируется так: «Человек склонен принимать на свой счёт общие, расплывчатые, банальные утверждения, если они основаны на малопонятных для него умозаключениях».

Лучше всего этот эффект срабатывает на положительных утверждениях. Естественно, люди не любят узнавать о себе что-то отрицательное. Все любят комплименты и относятся с сомнением к критическим высказываниям в свой адрес. Однако туманное астрологическое предсказание не должно состоять из одной похвалы, оно должно также включать указания на некоторые простительные недостатки клиента.

Наибольший эффект достигается, если в заключении астролога или гадалки на пять положительных замечаний о характере клиента приходится один отрицательный. Психологические эксперименты показали, что, если в предсказании будет содержаться негатива вдвое больше, чем позитивных прогнозов и характеристик, люди вообще отказываются в них верить. Кроме того, гадалка или астролог должны апеллировать к неким могущественным силам и тайным знаниям: они могут «выходить на связь с космосом», «хранить тайные знания древних народов» и т. д.

Что интересно, высокая стоимость таких «услуг» тоже играет на руку мистификаторам, потому что клиент скорее убедит себя в том, что астрология и гадания Таро работают, чем признается себе, что выбросил деньги на ветер. Про все эти уловки нужно помнить, чтобы не попадаться на удочку манипуляторов.

— Изначально карты Таро не имели отношения к мистике, а были просто игральными картами. Как человеческая психика наделяет магическими свойствами обычные предметы?

— У нашей психики есть такая особенность — находить закономерности там, где их нет. Наши складки на руке, всякие линии тоже не наделены никаким магическим значением, но «специалисты по гаданию по рукам» есть.

Достаточно нескольких случайных совпадений, и мы уже готовы наделить тот или иной предмет какой-то магической силой. То же самое касается и общеизвестных примет. Некоторые ещё и гордятся тем, что всю жизнь на них опираются. Например, человек увидел кого-то или что-то, а потом в его жизни случилось какое-то непредвиденное хорошее или плохое событие. Произошло такое случайное совпадение один-два раза, и у человека вырабатывается стереотип — или, иными словами, ложная закономерность.

Таким образом возникают когнитивные искажения, когда наш собственный мозг начинает нас обманывать. В качестве примера можно назвать распространённое когнитивное искажение — «ошибку выжившего» («выученная беспомощность», «эффект игрока», «ложный идеал», «ошибка среднего» и др.). В их основе лежит непонимание причины и следствия. Человек находит закономерность в наборе данных, но не учитывает вероятность простого совпадения.

— В психологии есть понятие «магифренический синдром». Действительно ли вера в магию может перерасти в клиническую психопатологию и при каких условиях?

— Это психологический феномен (или, вернее, патологический синдром), который характеризуется нехваткой или отсутствием опоры человека на научное знание и преобладанием в мышлении идей магического содержания.

Основные симптомы такой патологии: посещение экстрасенсов и колдунов; увлечение физическими упражнениями и диетами с недоказанной эффективностью; присоединение к сектам; склонность к эзотерическим ритуалам, а также их проведение; в целом вера в магию. Есть люди с ярко выраженной склонностью к такому мышлению, и они вряд ли изменятся. Остальным может помочь психотерапия, отвлечение на другие занятия.

— Наблюдающийся сегодня всплеск интереса к гаданиям и другим магическим практикам не первый. Подобное наблюдалось, например, в перестроечные годы в России, в конце XIX века по миру прокатилась мода на спиритические сеансы. Причём это происходило на фоне бурного научно-технического прогресса. Как связана тяга людей к иррациональному с социальными, общественно-экономическими процессами?

— Давно замечено, что жертвами астрологов, хиромантов и экстрасенсов чаще всего становятся люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Даже нормальный человек, не подверженный пагубному влиянию и склонный к аналитическому мышлению, в определённые периоды своей жизни (при потере близких, тяжёлом заболевании и т. д.) может начать верить во что-то необычное. Такие люди сразу же попадают в группу риска.

В целом, когда в мире происходят серьёзные потрясения и ситуация нагнетается, человек, который считает, что ни на что не способен повлиять, становится лёгкой добычей манипуляторов.

— Какие факторы способствуют развитию критического мышления, а какие — доверчивости?

— Учёные активно занимаются изучением критического мышления — есть способы его диагностики у детей и взрослых. При этом даже в научной литературе мы можем встретить утверждения, будто высокий уровень интеллекта и образования гарантирует, что человек не станет сторонником антинаучных теорий или жертвой телефонных мошенников. Однако практика показывает, что это не так. Поэтому исчерпывающего ответа на ваш вопрос у науки пока нет.

— Учитывая, что услуги гадалок и астрологов оказываются за деньги (то есть клиент тратит не только время, но и средства), не стоит ли ограничивать эту сферу, как уже постепенно ограничивают сетевых продавцов «успешного успеха»?

— По большому счёту все упомянутые в вопросе деятели занимаются необоснованным обогащением. Поэтому лучше всего эти сферы не просто ограничить, а вовсе лишить клиентуры. Люди должны перестать обращаться за подобными «услугами», а для этого каждый человек должен чувствовать себя личностью, хозяином своей судьбы, а не уповать на чудеса. К сожалению, скорее всего, это маловероятно.

— Можно ли отнести к эксплуатации магического мышления их риторику об открытии денежных и энергетических потоков, о визуализации желаний и тому подобное? Причём такие рассуждения часто подаются как психологические, а не магические практики. Что вы могли бы об этом сказать?