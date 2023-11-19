Психолог: следование идеологии чайлдфри приведет к одиночеству

Сознательный выбор не иметь детей (чайлдфри) губительно влияет на ментальное состояние. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.

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«Люди, может быть, не понимают до конца, что потенциально это ведет к <...> линии жизни, когда он или она оказываются в одиночестве — на старости лет», — утверждает доктор наук.

Он признался, что его обеспокоили данные о том, что в России порядка 30% семей состоят из одного человека, он не ожидал увидеть столь высокую цифру.

Профессор при этом отметил, что в общей сложности проблема одиночества широка и имеет философские корни.