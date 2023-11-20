Сексолог назвала три способа улучшить миссионерскую позицию

Сексолог Эмили Морс назвала три способа, с помощью которых секс в миссионерской позе станет ярче и интереснее. Ее советы проводит Daily Star.

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Первым способом улучшить ощущения при классической секс-позиции Морс назвала технику выравнивания. Она объяснила, что для выполнения этой техники мужчина должен расположить таз таким образом, чтобы при проникновении стимулировать клитор. Также, по мнению сексолога, усилить удовольствие помогут секс-игрушки. Она рекомендовала использовать вибрирующее кольцо на пенис, которое поможет сделать половой акт приятнее для обоих партнеров.