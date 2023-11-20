Секс-коуч предупредила об опасной игре в постели

Нельзя использовать удушение во время секса, если партнер не давал на это согласие, убеждена писательница, секс-коуч Дейдре Сандерс. Об опасной игре в постели она предупредила, отвечая на вопрос читательницы The Sun.

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За советом к Сандерс обратилась молодая женщина, которая из-за неудачных свиданий разочаровалась в возможности найти любовь. Девушка пожаловалась, что молодые люди, с которыми она встречалась, исчезали без объяснения причины, манипулировали и задавали неуместные вопросы о групповом сексе и фетишах.

«Последний парень казался замечательным, но в первый раз, когда мы занимались сексом, он схватил меня за горло и начал душить. Я была шокирована, но он отмахнулся и заявил, что всем девушкам это нравится», — вспомнила неудачный опыт читательница.

Сандерс в ответ на письмо указала, что не бывает безопасного для здоровья удушения, так как партнер может не рассчитать силу и перестараться с нажимом.

«Если мужчина не понимает, что в таких вопросах нужно согласие партнерши, то о нем не стоит даже говорить», — уверена Сандерс.

Кроме того, коуч посоветовала читательнице на время прекратить активные поиски отношений и удалить приложение для знакомств. Она объяснила, что на таких сайтах люди привыкают к большому количеству потенциальных партнеров и относятся к ним потребительски.