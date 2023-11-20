В чем принципиальное отличие мышления бедных от мышления богатых

Популярный психолог Андрей Курпатов рассказал, как стать богаче с помощью мышления, в своем телеграм-канале.

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Сперва эксперт предложил задаться вопросом, как вы определяете цели, на которые вам хватает или не хватает средств.

Психолог уверен, что люди не хотят денег абстрактно, всегда есть цель. Если вы боитесь за свое будущее, то есть ваша цель заработка — безопасность, это мышление, которое не приведет вас к изобилию.

Мышление богатых подразумевает отношение к деньгам как к возможности. Например, для реализации проекта, повышения своего социального статуса или обретения финансовой свободы. Восприятие денег как ресурса и позволит улучшить качество жизни.

«Это и есть пресловутое "мышление богатых"!» — объяснил психолог.