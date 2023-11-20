Страх, эйфория, адекватность — психологические типы будущей мамы

Беременность — не только физиологическое состояние, но и тот период, когда идёт пересмотр своей идентичности.

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Раньше женщина была дочерью, потом стала женой (здесь стоит оговориться, что иногда женщины рожают без официального статуса или вообще становятся соло-мамой), а теперь она готовится стать матерью.

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Это самая ответственная роль: отныне и навсегда будет человек, за которого придётся переживать, бояться.

Брать на себя обязательства по воспитанию и социализации ребёнка. За то, каким он будет человеком, личностью.Часто именно эта ответственность пугает и заставляет сомневаться, что будет возможность справиться с таким «грузом». Особенно, если женщина сама находится не в позиции взрослого, а зависит (материально, психологически) от других взрослых. Эта детская позиция, присущая младенцам: «без взрослого я не выживу», а если это так, то как ещё можно заботиться о ком-то?

Мы поговорили с Ольгой Шустицкой, перинатальным психологом, продюсером бесплатной Школы мам «Олант» о типах материнства и что делать, если психологически женщина не готова к беременности, или и вовсе беременность вызывает у неё чувство отторжения.

Типы переживания из-за беременности

В перинатальной психологии выделяют несколько типов переживания беременности, откуда вытекают типы материнства:

Оптимальный характеризуется адекватным отношением женщины к происходящим в ней изменениям, к предстоящим трудностям, высокой степенью ответственности будущей мамы за своё дитя.

Гипогестогнозический тип характеризуется недооцениванием важности и серьёзности происходящего. Такие женщины не склонны менять жизненный стереотип. После родов у них часто отмечается гипогалактия (недостаток молока). Уход за детьми, как правило, передоверяется другим лицам (бабушкам, няням), так как сами матери очень заняты.

Эйфорический тип характеризуется преобладанием повышенного настроения, уверенностью в благополучном родоразрешении, легковесностью и непониманием своей новой роли сейчас и в ближайшем будущем. Беременность может быть очень желанной – однако, убедившись, что зачатие произошло, «беспечная женщина» добровольно одевает «розовые» очки. Если возникают какие-то осложнения беременности, то они застают женщин врасплох, их тяжесть преувеличивается. Эти женщины претенциозны, требуют от окружающих повышенного внимания.

При тревожном типе причины повышенной тревожности, которые определяют всё поведение женщины, могут быть вполне объяснимыми: они связаны с семейными неурядицами, состоянием здоровья, бытовыми трудностями и т. д. Гестационная доминанта подавляется доминантой нерешённых социальных проблем.

Депрессивный тип проживания беременности предполагает максимальную выраженность тревожных состояний, что в свою очередь может привести к развитию невротических реакций. Могут обнаруживаться бредовые, ипохондрические идеи, идеи самоуничижения, намерения «освобождения от ребёнка».

Игнорирующий тип сопровождается чувством досады или неприятного удивления; растущий живот и ограничения, связанные с беременностью, к концу беременности доставляют физическое неудобство.

Отвергающий тип сопровождается резкими отрицательными эмоциями, переживание всей беременности рассматривается как кара, помеха, все ощущения сопровождаются неудобством, брезгливостью.Разумеется, в каждом конкретном случае работают особенности женщины, но более или менее приближающиеся к описанным.