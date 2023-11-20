Психолог объяснил, почему «белой зависти» не существует

Белой зависти не существует, она нужна человеку только для самооправдания. Такое мнение высказал психолог-психотерапевт Тамерлан Заников.

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— Белая зависть — это самооправдание — любимое человеческое занятие, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он уточнил, что человек рождается со встроенными моральными принципами, а потом своими концепциями по поводу белой зависти, обмана во благо и так далее начинает убивать в себе совесть и другие моральные принципы.