Психолог объяснил, почему «белой зависти» не существует
Белой зависти не существует, она нужна человеку только для самооправдания. Такое мнение высказал психолог-психотерапевт Тамерлан Заников.
— Белая зависть — это самооправдание — любимое человеческое занятие, — отметил эксперт в комментарии «Радио 1».
Он уточнил, что человек рождается со встроенными моральными принципами, а потом своими концепциями по поводу белой зависти, обмана во благо и так далее начинает убивать в себе совесть и другие моральные принципы.
По мнению психолога, зависть появляется из-за постоянного сравнения себя с другими людьми. Специалист призвал отказаться от этой привычки и больше обращать внимание на собственную жизнь. Он уточнил, что зависть с пожеланием плохого означает, что человек занимается чужой жизнью, а не собственной.