Как бороться с синдромом «белого кролика»
Специалист по семейной и клинической психологии Светлана Мурзина рассказала Aif.ru о синдроме «белого кролика», поделившись методами его определения и преодоления.
Один из главных признаков этого синдрома – постоянное беспокойство по любому поводу. Люди с таким состоянием создают вокруг себя ненужную суету и беспорядок, раздражая окружающих. Часто такое поведение укоренивается в детстве: тревожные родители часто воспитывают тревожных детей. Подражание этому нервозному образу поведения влияет на формирование подобного состояния во взрослом возрасте.
Люди с синдромом «белого кролика» склонны к контролю и не могут передать свои дела другим. Это заставляет их взваливать на себя больше, чем нужно, и поддерживать свое состояние постоянного стресса.
Современные технологии также могут способствовать формированию или усилению этого синдрома. Зависимость от гаджетов и социальных сетей часто приводит к неэффективному использованию времени и постоянному опаздыванию.
Однако, синдром «белого кролика» можно перепутать с тревожным расстройством, требующим профессиональной помощи. Для преодоления этого состояния можно использовать различные стратегии: от проверки ощущения времени до организации режима дня, уборки в доме и умения говорить «нет» навязанным обязанностям.
Советы специалиста включают постепенное формирование новых привычек, а также ревизию дел и умение отказываться от лишних нагрузок. В случае, если самостоятельные методы не приносят результата, важно обратиться за помощью к психологу, заключила Мурзина.