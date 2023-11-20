Как бороться с синдромом «белого кролика»

Специалист по семейной и клинической психологии Светлана Мурзина рассказала Aif.ru о синдроме «белого кролика», поделившись методами его определения и преодоления.

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Один из главных признаков этого синдрома – постоянное беспокойство по любому поводу. Люди с таким состоянием создают вокруг себя ненужную суету и беспорядок, раздражая окружающих. Часто такое поведение укоренивается в детстве: тревожные родители часто воспитывают тревожных детей. Подражание этому нервозному образу поведения влияет на формирование подобного состояния во взрослом возрасте.

Люди с синдромом «белого кролика» склонны к контролю и не могут передать свои дела другим. Это заставляет их взваливать на себя больше, чем нужно, и поддерживать свое состояние постоянного стресса.

Современные технологии также могут способствовать формированию или усилению этого синдрома. Зависимость от гаджетов и социальных сетей часто приводит к неэффективному использованию времени и постоянному опаздыванию.

Однако, синдром «белого кролика» можно перепутать с тревожным расстройством, требующим профессиональной помощи. Для преодоления этого состояния можно использовать различные стратегии: от проверки ощущения времени до организации режима дня, уборки в доме и умения говорить «нет» навязанным обязанностям.