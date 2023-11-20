Этого нельзя прощать: 4 причины разорвать отношения с мужчиной
Всему свой срок, это правило касается и отношений. Многое на свете можно простить, особенно, когда в сердце живет любовь. Однако никакие чувства не властны над поступками, которыми любимый рубит вашу связь на корню. Рассказываем, что нельзя прощать мужчине.
1. Предательство
Бросил в беде ради собственного комфорта, подставил с целью извлечения выгоды? Да, это тот случай, когда разорвать отношения нужно раз и навсегда. Сжигай мосты, а карма сама о нем позаботится.
2. Измены
Нет, это не совпадение. Случайно половые акты с другими женщинами не происходят, поэтому любые оправдания мужской неверности не имеют смысла. Наивно полагать, что он все осознал и станет другим. Этого нельзя прощать.
3. Воровство
Отложила деньги на отпуск, а он прикарманил и не сказал? Сегодня он стащил накопления, завтра сдал твои серьги в ломбард, а что дальше? Чем раньше отношения с таким мужчиной сойдут на нет, тем целее будешь!
4. Насилие
Женщина не похожа на боксерскую грушу, какой бы она ни была. Насилию нет оправдания, даже если оно эмоциональное. Жизнь с абьюзером – это добровольное уничижение и рабство во имя тирана.
Отношения должны быть здоровыми и счастливыми, иначе зачем они нужны? Ведь где-то каждую женщину ждет достойный мужчина, который никогда не даст ее в обиду.