Этого нельзя прощать: 4 причины разорвать отношения с мужчиной

Всему свой срок, это правило касается и отношений. Многое на свете можно простить, особенно, когда в сердце живет любовь. Однако никакие чувства не властны над поступками, которыми любимый рубит вашу связь на корню. Рассказываем, что нельзя прощать мужчине.

1. Предательство

Бросил в беде ради собственного комфорта, подставил с целью извлечения выгоды? Да, это тот случай, когда разорвать отношения нужно раз и навсегда. Сжигай мосты, а карма сама о нем позаботится.

2. Измены

Нет, это не совпадение. Случайно половые акты с другими женщинами не происходят, поэтому любые оправдания мужской неверности не имеют смысла. Наивно полагать, что он все осознал и станет другим. Этого нельзя прощать.

3. Воровство

Отложила деньги на отпуск, а он прикарманил и не сказал? Сегодня он стащил накопления, завтра сдал твои серьги в ломбард, а что дальше? Чем раньше отношения с таким мужчиной сойдут на нет, тем целее будешь!

4. Насилие

Женщина не похожа на боксерскую грушу, какой бы она ни была. Насилию нет оправдания, даже если оно эмоциональное. Жизнь с абьюзером – это добровольное уничижение и рабство во имя тирана.