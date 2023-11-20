Как определить уровень счастья: ответ психолога

Мера счастья, безусловно, у каждого своя. И то, что для одного хорошо, другому может быть не по нраву. Однако современная психология не стоит на месте и постоянно ищет ответы на самые важные вопросы для человека.

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Психолог Полина Токарева рассказала о самых главных критериях, по которым можно измерить счастье. И дело тут совсем не деньгах и других физических радостях, как заявляет эксперт. Дело совсем в другом.

К основным факторам, которые учитываются в специальных тестах, по словам психолога, относятся: личностная характеристика, открытость человека, уровень тревожности, отсутствие или наличие склонности к депрессиям. Именно это является основой для определения уровня счастья в психологии, как сообщает специалист.

Однако ко всему вышеперечисленному добавляется еще одна интересная деталь – внезапное обретение утраченного. То, с чем человек, казалось бы, попрощался навеки, вдруг появляется. Или, например, новость об опасной болезни вдруг становится врачебной ошибкой. Уровень счастья в таком случае, наверное, самый высокий.

Но судить о таком многомерном понятии как "счастье" сквозь призму науки и каких-либо тестов довольно сложно. Ведь это универсальные показатели, а каждый человек – отдельная вселенная со своим пониманием уровня счастья.