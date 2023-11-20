Что такое «птичий тест» и как с его помощью узнать, сколько продлятся ваши отношения

Этот метод проверки партнера набирает популярность не без участия Тиктока. Впрочем, и ученые считают, что лайфхак работает. Так называемый птичий тест можно провести и без участия птиц. Суть в том, чтобы обратить внимание партнера на что-то, что может показаться незначительным. Например, вы замечаете необычную птицу во время прогулки — отреагирует ли ваш мужчина на эту находку с неподдельным интересом или даже не попытается повернуть голову? Пользователи Сети отмечают, что таким образом проверить можно и близких друзей.

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Тест строится на теории, что в перспективных отношениях, когда один человек пытается установить контакт, второй с большой долей вероятности отреагирует на эту попытку практически в любое время, так как ищет позитивной связи с партнером, будь то привязанность, одобрение, да любое внимание.