4 женских желания в постели, о которых она молчит

Если мужчины чаще молчат о своих желаниях в постели, чтобы ненароком не спугнуть партнершу, то женщины нередко активно озвучивают свои желания. Просто они не всегда бывают услышаны. Вместе с психологом Натальей Даниловой мы собрали топ самых популярных сексуальных предпочтений, о которых мужчинам точно стоит знать, чтобы стать для своей любимой идеальным партнером.

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Измена

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Только спокойно! Речь не о реальной измене, а о желании женщины получить новые сексуальные впечатления. Возможно, стоит задуматься над сменой обстановки, для чего можно снять уютный номер в хорошем отеле и провести выходные в отрыве от мира, а можно добавить новые элементы вроде игрушек или — для самых отчаянных — попробовать секс втроем. В общем, больше разнообразия, дорогие мужчины! Как говорит наш специалист:

«Хочется чего-то нового, кого-то незнакомого. Ну представьте, как в любимом фильме „Одиноким предоставляется общежитие“, где один из героев завопил: на завтрак яичница, на обед яичница, вечером омлет. Хочется разнообразия».

Доминирование партнера

Сильным современным женщинам хотя бы в постели хочется чувствовать свою уязвимость и некоторую слабость. Наталья поясняет: «Тема подчинения может воплотиться в самых разных сексуальных желаниях. Это может быть фантазия о том, что вам завязывают запястья, а может быть и причинение боли, унижения и что угодно, что вы можете себе вообразить. Это уже ваша свобода мыслей». Здесь очень важно понимать, что раз вы задумали такой эксперимент, обязательно обсудите все тонкости и не делайте ничего, что принесет любимому человеку дискомфорт.

Подчинение мужчины

Довольно распространенная фантазия, к слову, мужчины обожают эту игру не меньше. Многих женщин невероятно возбуждает тот факт, что сильный и контролирующий партнер в данный момент полностью находится в ее власти. Наталья Данилова:

«Да, женщины тоже хотят быть у власти и в сексуальном плане, хотя бы иногда. Выкрикивать приказы, быть сверху, указывать, что делать и не делать. Это многих возбуждает. Опять же, главное — договориться с партнером, какие желания будете воплощать в жизнь, что можно, а чего нельзя. Так, чтобы обоим это в итоге доставляло удовольствие».

Публичный секс

Как и для мужчин, для женщин в процессе сексуальной игры немаловажную роль играет адреналин. Когда в отношениях пропадает былой запал, обострение чувств всевозможными рисками (в рамках закона) позволяет взбодрить обоих влюбленных. При этом психолог предупреждает: