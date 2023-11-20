Психолог объяснила, как лучше всего отвечать агрессорам в интернете

Речь идет о высказывании человека о своих чувствах или пожеланиях с опорой на собственные мысли и эмоции, к которых он не задевает окружающих и не обвиняет их в чем-либо. Надо говорить о себе, например: «Когда ты пишешь мне это, я чувствую несправедливость, злюсь, обижаюсь. Мне бы хотелось, чтобы ты так не писал», а не «Ты дурак», — говорит Алина Максимова.