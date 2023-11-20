Психолог объяснила, как лучше всего отвечать агрессорам в интернете

Реагировать на провокации в сети или игнорировать их — это личный выбор каждого, но точно не стоит отвечать на них в том случае, когда у человека наблюдается упадок сил, рассказала NEWS.ru психолог Алина Максимова. Но если ответить все-таки хочется, то стоит выбрать правильную форму общения с интернет-агрессором. Лучше всего, по ее мнению, в таком случае подойдут «я-сообщения».
Речь идет о высказывании человека о своих чувствах или пожеланиях с опорой на собственные мысли и эмоции, к которых он не задевает окружающих и не обвиняет их в чем-либо. Надо говорить о себе, например: «Когда ты пишешь мне это, я чувствую несправедливость, злюсь, обижаюсь. Мне бы хотелось, чтобы ты так не писал», а не «Ты дурак», — говорит Алина Максимова.
Она добавила, что если даже после этого человек продолжает отвечать агрессивно, то тогда лучше разговор не продолжать. Потому что «Я-сообщения» — это самая адекватная и безопасная формула высказывания своих чувств и претензий.
Ранее психолог Наталья Наумова сообщила, что одиночество вызывает чувство пустоты и ненужности, что приводит к появлению различных заболеваний, вплоть до онкологии. По ее словам, из-за падения самооценки и обиды на весь мир страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга и появляются психические заболевания.