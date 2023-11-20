Почему вы мало зарабатываете

Наверняка подавляющее большинство людей рано или поздно задавались вопросом: как разбогатеть? Вокруг столько советов и рекомендаций, книг по психологии. Кто-то рекомендует больше тратить, чтобы не останавливать денежный поток. Кто-то утверждает о визуализации желаемого. Другие и вовсе считают, что нужно просто больше работать.

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Так или иначе, разбогатеть, сделав доску желаний и читая аффирмации, невозможно. Во многом на наше материальное состояние влияет наша психика и образ мышления. Существует три основных паттерна мышления, которые могут либо мешать реализовывать свои мечты, либо, наоборот, помогать. Разберем их более подробно.

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Негативизм

Негативизм – тип мышления, который рисует будущее как нечто сомнительное и опасное. Если человека не устраивает его финансовое положение, то у него есть два пути: пут активных действий и путь избегания. Выбирая второй путь, человек начинает искать всевозможные оправдания в защиту собственной несостоятельности и для повышения самооценки. Формируется мышление, помогающее лучше ощущать групповую принадлежность, где все свои и все тебя понимают. В это же время противоположная группа людей дегуманизируется.

В данном случае речь идет об успешной и обеспеченной части общества, которая начинает восприниматься бедным человеком с самой плохой стороны. Постепенно этот бедный человек смиряется с тем, что заработать больше ему не удастся и начинает думать только о том, как прожить на имеющийся бюджет. Он начинает откладывать на черный день, на всем экономить и запасаться всем впрок. Именно так и проявляется негативизм мышления.

Дихотомическое мышление, или мышление в стиле "все или ничего"

Если, будучи неудовлетворенным своим доходом, человек выбирает путь активных действий, то он находит новую работу, начинает движение по карьерной лестнице и, действительно, его заработок растет. Он строит планы, представляет, как купить новую машину и квартиру. Однако так он попадает в очередную ловушку мышления. Его уже не радуют незначительные победы и промежуточные результаты, а карьерный рост кажется слишком медленным. В этом и проявляется дихотомическое мышление, или мышление в стиле "все или ничего". В итоге человек вновь чувствует себя разочарованным и нереализованным.

Пессимизм и руминация

Столкнувшись с трудностями на пути к крупным и амбициозным целям, у человека может развиться психология увековечивания. Человек перестает верить в то, что что-то еще может измениться и снова считает себя неудачником. Пессимистичный стиль восприятия происходящего изучал психолог Мартин Селигман. Так, им была выявлена четкая взаимосвязь: пессимизм и депрессивность создают ощущение того, что человек не контролирует свою жизнь, а значит все старания напрасны. Также пессимизму свойственна руминация – постоянное прокручивание в голове негативных мыслей, которые погружают в проблему еще больше.

Что же делать, если пессимистичный взгляд на трудности берет верх?

Мартин Селигман предлагает модель "Неприятность – Убеждения – Последствия". Чтобы оспорить негативные убеждения и изменить их последствия, сначала нужно найти доказательства. Вполне возможно, что на самом деле не все так ужасно, как представляется, а сложности лишь временные. После этого необходимо выработать альтернативы, то есть новые полезные убеждения, которые будут помогать в будущем и мотивировать продолжать начатое.