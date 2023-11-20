Психолог рассказала, что заставляет людей троллить других в Интернете

Троллингом и буллингом в интернете, как правило, занимаются люди с накопленной агрессией, заявила NEWS.ru психолог Алина Максимова. По ее словам, им проще выплеснуть негатив на незнакомого человека в сети, чем на близких людей или непосредственно на того, кто вызывает агрессию.

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Это небезопасно по каким-то причинам. Например, накричишь на начальника — уволят, выскажешь жене — обидится. И тогда человек вымещает свою злость где-то на стороне, — объясняет психолог.

Кроме того, причинами агрессивного поведения в интернете могут стать личные комплексы или желание выделиться через агрессию, добавила Максимова. Однако, уточнила она, невозможно выделить какой-то определенный психотип, который чаще других проявляет агрессию в интернете. Это может быть совершенно любой человек, например тот, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Чаще всего это люди с какими-то неразрешенными психологическими проблемами. Человек спокойный, счастливый, удовлетворенный жизнью, с критическим мышлением вряд ли будет нападать на другого, а уж если и будет что-то высказывать, то не публично, — добавила Максимова.