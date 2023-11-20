Ученые утверждают, что гнев помогает решать задачи

О пользе гнева пишут в журнале в Journal of Personality and Social Psychology психологи из Техасского университета. К такому выводу они пришли, проводя эксперименты, в которых участвовало более 1000 добровольцев. Им показывали разные картинки, которые должны были вызывать разные эмоции: грусть, гнев, желание заполучить что-нибудь и т. д. А затем предложили решить разные задачи - головоломки, ребусы, судоку, а также они играли в сложные компьютерные игры. Оказалось, гнев лучше всего помогал достичь цели: было больше правильных ответов, повышалась скорость реакции, человек активнее искал обманные маневры, которые помогали ему выиграть. Другие эмоции не могли похвастаться таким эффектом.

© Российская Газета

В принципе, этого можно было ожидать, ведь гнев активирует наши эмоции, заставляет активно искать выход из сложных ситуации. Но проблемы бывают разные, и гнев далеко не всегда бывает полезен. Скажем, вряд ли он лучший советчик, когда ведутся переговоры и надо найти компромисс. Да и люди бывают разные, с разным темпераментом. Одному действительно необходимо "распалиться", чтобы решить задачу, а другому, наоборот, успокоиться.