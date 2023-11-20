Психолог раскрыл способ вычислить мужчину-изменника

Неожиданные и ранее не наблюдавшиеся странности в поведении мужчины могут говорить о его неверности в отношениях, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» психолог Артур Вафин. По его словам, свидетельством адюльтера может быть и резкое изменение привычек.

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Моя клиентка рассказывала, как вывела супруга на чистую воду, заметив, что у него появился нервный тик. Стал дергаться глаз во время просмотра фильмов с элементами откровенных сцен. Условно, увидел, как Леонардо ди Каприо пишет портрет обнаженной Кейт Уинслет, — сразу дергается глаз, — рассказал специалист.

Также он рассказал, что о неверности могут говорить и изменения вкусовых предпочтений. Так, например, если раньше мужчина предпочитал крепкие напитки, но вдруг стал пить красное или белое вино, то вполне мог «подцепить» это привычку у любовницы.