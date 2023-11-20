Психолог рассказала, как научить ребенка достойно принимать поражения

Ребенка важно с ранних лет научить принимать поражения с достоинством. Об этом «Газете.ru» рассказала психолог Наталия Дербенева.

По словам специалиста, в этом помогут игры, где есть победитель и проигравший, например — шахматы. Важно при этом не поддаваться ребёнку в игре.

Так он столкнется с поражением и научится достойно его проживать. Важно после проигрыша ребёнка поддержать его и объяснить, что нужно сделать, чтобы в следующий раз победит, рассказала Дербенева.