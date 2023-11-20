Психолог рассказала, как научить ребенка достойно принимать поражения
Ребенка важно с ранних лет научить принимать поражения с достоинством. Об этом «Газете.ru» рассказала психолог Наталия Дербенева.
По словам специалиста, в этом помогут игры, где есть победитель и проигравший, например — шахматы. Важно при этом не поддаваться ребёнку в игре.
Так он столкнется с поражением и научится достойно его проживать. Важно после проигрыша ребёнка поддержать его и объяснить, что нужно сделать, чтобы в следующий раз победит, рассказала Дербенева.
Также, по словам психолога важно хвалить ребёнка за реальные достижения, а не авансом. Когда детей перехваливают, а затем они выходят в реальный мир и понимают, что не так хороши, как им рассказывали, это плохо влияет на их самооценку, подытожила специалист.