Почему взрослым полезно спать с мягкими игрушками

Плюшевый мишка снижает стресс — и не только.

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Только не говорите, что переросли все детские шалости. Наверняка втайне вы иногда посматриваете мультики. Прыгаете через классики, нарисованные на асфальте, пока никто не видит. Выбираете в магазине понравившуюся игрушку не для своего ребенка или чада подруги, а для себя. И это совсем неплохо.

Психологи говорят, что нашего внутреннего ребенка нужно холить и лелеять, а порой ему важно и потакать. Именно для него, по заверениям специалистов, нужно вернуть детскую привычку — спать с мягким игрушками. С маленьким мишкой и бойфрендом вы вполне уместитесь на одной кровати. Почему же это так важно?

Мягкая игрушка помогает расслабится

Если вы одиноки или боретесь с эмоциональным напряжением, держать рядом в руках что-то мягкое плюшевое позволяет избавиться от стресса. Конечно, например, кошка в этом случае была бы лучшим терапевтом. Но если животных нет, и плюшевый медведь сойдет.

Вы быстрее заснете

Психологи говоря, что обнимая мягкую игрушку, мы чувствуем себя спокойнее. Потому что сам процесс помогает снизить стресс и повысить уровень эндорфинов. Подобная зона комфорта позволяет быстрее заснуть. Психологи отмечают, что мягкая игрушка снимает когнитивное возбуждение во время сна, а значит, вы вдруг не вскочите посреди ночи из-за кошмара.

Игрушка сделает сон комфортнее во время беременности

Правда, тут мишкой не обойдешься. Нужна длинная плюшевая игрушка вроде жирафа, лошадки, длинных подушек-котов или собачек, которых можно встретить в сетях корейских магазинов безделушек. Игрушка поддерживает живот, помогает сделать более комфортным сон на боку и даже может снять дискомфортные ощущения в спине. К тому же, дает во сне чувство защищенности. Ведь будущие мамочки всегда беспокоятся за ребенка в животе, чтобы с ним ничего не случилось. А значит, благодаря игрушке-защитнице сон будет спокойным.

Игрушка позволит быстрее заснуть на новом месте