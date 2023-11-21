Личное общение помогает снизить уровень стресса

Личное общение снижает уровень стресса и способствует релаксации. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

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По ее словам, межличностная коммуникация способствует укреплению отношений с окружающими людьми, что важно для общего эмоционального благополучия.

"Кроме того, личная коммуникация может стимулировать умственное развитие, способствуя обмену идей, опытом, и поддержкой, что важно для формирования позитивной психологической среды", - продолжила врач.

Она подчеркнула, что личное общение играет важную роль в психическом здоровье человека в целом. Крашкина также отметила, что отсутствие личных коммуникаций чревато появлением чувства изоляции и развитием депрессии. По ее словам, в долгосрочной перспективе одиночество может привести к ухудшению эмоционального благополучия и психологического состояния.