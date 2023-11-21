Психотерапевты перечислили действенные фразы для поддержки близких

В современном мире многие сталкиваются с разными проблемами, но не у всех есть возможность пойти к специалисту. В таких случаях друзья и семья становятся опорой. Психотерапевты поделились пятью проверенными способами поднять настроение и помочь близким справиться с трудностями.

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Этой фразой вы проявляете заботу и готовность поддержать. Помните, что не всегда нужно сразу предлагать решения. Иногда достаточно просто выслушать.

Понимание, что твои эмоции принимают, облегчает душу. Такой поддержкой вы позволите близкому полностью открыться.

Любовь и поддержка близких помогают укрепить самооценку, повысить настроение. Однако говорить это стоит искренне.

Эти слова говорят о вашей готовности прийти на помощь. Она выражает чувство безусловной поддержки, что может очень утешить.