Что не стоит дарить родным и близким в Новый год: 8 ошибок

Новый год – это время подарков и взаимных проявлений заботы. Но не все подарки радуют, а некоторые могут даже обидеть или вызвать разочарование. В этой статье мы расскажем о 8 ошибках, которые можно совершить, выбирая подарки для родных и близких на Новый год.

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1. Неуместный юмор . Не стоит вручать то, что может оскорбить или вызвать недоумение. Например, шуточные подарки, которые отсылает к чему-то личному или неприятному для человека.

2. Бездумные подарки. Также не следует дарить, что не имеет никакого отношения к интересам и хобби человека. Это может быть что угодно – от книг, которые не интересны, до вещей, которые никогда не будут использоваться.

3. Подарки с явными знаками экономии . Никто не хочет получать подарки, которые выглядят дешево или были куплены на распродаже. Лучше выбирать подарки, которые выглядят дорого и качественно.

4. Подарки, которые не соответствуют возрасту . Не стоит дарить подарки, которые не соответствуют возрасту человека. Например, игрушки для взрослых или детские книги для подростков.

5. Подарки с намеками на недостатки . Неуместным может стать подарок, который отсылают к недостаткам человека. Например, диетические книги или антицеллюлитные крема.

6. Подарки, которые не учитывают религиозные или культурные особенности . Не стоит дарить подарки, которые не учитывают религиозные или культурные особенности человека. Например, свинину мусульманину или алкоголь православному христианину.

7. Подарки, которые вызывают аллергию или неприязнь . Нельзя дарить то, что может вызвать аллергическую реакцию или неприязнь. Например, цветы для аллергиков или вещи с явными символами, которые вызывают негативные эмоции.