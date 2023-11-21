Как поднять настроение в серые дни

«Записывайте ваши мысли, фиксируйте то, что вызвало у вас позитив и негатив. Потом к этим записям можно вернуться и проанализировать, что вас раздражает и выводит из себя, а что, наоборот, дарит спокойствие и хорошее настроение. Также записи в дневнике помогают "выпустить пар"», — объяснила Ивкова.