Как поднять настроение в серые дни
Психолог Ивкова: массаж ушей помогает успокоиться в моменты раздражения.
Такой оригинальный способ многим пригодится в конце года. Ведь сейчас не самое простое время — копится усталость, организм выделяет больше мелатонина из-за малого количества дневного света, витаминов может не хватать.
Какие ещё есть способы сохранить позитивный настрой в конце года — «Секрету фирмы» рассказала психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова.
Универсального рецепта хорошего настроения, который подойдёт всем, не существует. Каждому помогает расслабиться что-то своё. Для кого-то это может быть чтение, некоторым помогают домашние хлопоты, а кому-то — общение с друзьями и семьёй. Но всё же есть способы сохранить позитивный настрой, которые могут подойти большинству.
Важно следить за своим состоянием, контролировать его. Помогает методика HALT. Этот английский акроним собран из слов «голодный», «злой», «одинокий», «усталый». Методика заключается в оценке своего состояния по четырём перечисленным критериям. Определите, что из этого стало причиной негативных мыслей у вас, и исходя из этого действуйте.
Также психолог посоветовала завести личный дневник. Он поможет отслеживать эмоциональный фон.
«Записывайте ваши мысли, фиксируйте то, что вызвало у вас позитив и негатив. Потом к этим записям можно вернуться и проанализировать, что вас раздражает и выводит из себя, а что, наоборот, дарит спокойствие и хорошее настроение. Также записи в дневнике помогают "выпустить пар"», — объяснила Ивкова.
Из нестандартных способов быстро успокоиться можно попробовать массаж ушей, отметила психолог. Массировать нужно на середине верхней кромки уха.
«Можно совмещать это с техниками дыхания. Многие знают о них. Например, техника "4-7-8", при которой надо вдыхать 4 секунды, задерживать дыхание на 7 секунд, а выдыхать в течение 8 секунд. Рекомендуется делать от 3 таких циклов. Это поможет успокоиться в момент обострения негатива и раздражения», — добавила психолог.
Еда для хорошего настроения
Питание напрямую влияет на наши эмоции. Специалисты Роспотребнадзора назвали пять продуктов, которые помогут сохранить хорошее настроение в конце года:
- мясо;
- бананы,
- шоколад,
- морская капуста;
- овсяная и гречневая каши.