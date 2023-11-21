Почему важна межличностная коммуникация в жизни

Врач-психотерапевт из клиники академика Ройтберга Ирина Крашкина поделилась с порталом «РИАМО», что отсутствие личного общения может привести к появлению чувства изоляции, одиночества и депрессии. По словам специалиста, ограниченные возможности для общения могут вызвать стресс и даже в долгосрочной перспективе ухудшить эмоциональное благополучие.

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Крашкина отметила, что личное общение является ключевым аспектом коммуникации, поскольку обеспечивает эмоциональное подключение, понимание и вовлечение в разговор. Она подчеркнула, что эта форма общения позволяет людям выражать свои мысли, эмоции и потребности, что важно для установления глубоких отношений. Помимо этого, личная коммуникация передает невербальные сигналы, такие как жесты и мимика, что углубляет понимание и связь между собеседниками.