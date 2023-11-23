Кто такой социопат простыми словами

Эгоистичных и необщительных людей, поведение которых не соответствует общепринятым моральным нормам, часто называют социопатами.

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В материале «Ленты.ру» разбираемся, что такое социопатия, почему она возникает и как общаться с собеседником-социопатом.

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Что такое социопатия?

Социопат — это человек с диссоциальным расстройством личности. Как правило, он игнорирует общепринятые нормы поведения, часто лжет, манипулирует другими людьми для достижения своих целей и при этом не чувствует вины.

Слово «социопатия» произошло от латинского socium — «общество» и древнегреческого pathos — «болезнь», что как раз означает неспособность человека выстраивать здоровые социальные отношения.

Врачи стали выделять пациентов с определенными симптомами — холодностью, жестокой рассудительностью и отсутствием чувства вины — еще несколько столетий назад. В начале XIX века французский врач Филипп Пинель назвал такое состояние «безумием без бреда» (maniaque sans délire), а его ученик, психиатр Жан-Этьен Доминик Эскироль — рациональным безумием.

Впоследствии в США и Англии начали широко использовать такое понятие как моральное помешательство (moral insanity), а в конце XIX века немецкий психиатр Юлиус Кох ввел термин «психопатия».

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В 1930-х годах психиатры договорились использовать новое определение — социопат. Оно показалось им наиболее подходящим, поскольку «психопатию», во-первых, можно было легко перепутать с психозом, а во-вторых, на тот момент ученые пришли к выводу, что на поведение социопатов в большей мере влияет социальная среда, а не генетика или другие факторы, поэтому важен был корень «социо».

В 1952 году в США выпустили первое руководство по психическим расстройствам, в которое был включен диагноз «социопатическое расстройство личности». В 1980 году в третьей версии этого руководства диагноз «социопатическое расстройство личности» был заменен на «антисоциальное расстройство личности» (АСЛ) — чтобы точно не путать социопатию и психопатию.

Эксперты пересмотрели и список симптомов, сосредоточившись на особенностях поведения, которые могут вызвать расстройство, а не на личных характеристиках пациента.

Сейчас термин «социопат» считается устаревшим и стигматизирующим, поэтому он не используется в медицине и психологии

Психологи стараются избегать термина «социопат» и говорить «человек с антисоциальным расстройством личности». Именно такой диагноз можно встретить в последнем издании американского «Руководства по диагностике и статистике психических расстройств» (DSM-5). Категориями «психопатов и социопатов» современные специалисты не пользуются.

Симптомы и признаки социопатии

В DSM-5 антисоциальное расстройство описывается как расстройство личности, характеризующееся неоднократным нарушением прав других людей и систематическим игнорированием социальных норм.

Как распознать социопата? Эксперты издания Healthline отмечают, что поначалу люди с диссоциальным расстройством личности могут показаться обаятельными, остроумными и харизматичными, однако по мере общения можно заметить следующие признаки.

Признаки антисоциального расстройства: агрессивное и вспыльчивое поведение;

манипуляции, ложь, излишний контроль с их стороны;

нарушение личных и социальных границ, плохое поведение в школе/университете;

трудности с выполнением обязанностей, включая появление на работе и своевременную оплату аренды;

трудности с планированием;

склонность к физическому насилию и порче собственности, как чужой, так и своей.

Люди с антисоциальными чертами обычно проявляют мало эмоций и интереса к чужой жизни. Они тяжело адаптируются в обществе, зачастую не умеют выстраивать деловые, дружеские и романтические отношения с другими людьми, не признают ошибок и не испытывают чувства вины. Это может быть связано с рядом особенностей.

Какие особенности отличают людей с антисоциальными чертами: отсутствие эмпатии;

низкий эмоциональный интеллект;

неспособность учиться на ошибках;

отсутствие заботы или беспокойства о личной безопасности и безопасности окружающих;

склонность прибегать к запугиванию и угрозам, чтобы отстоять свою точку зрения или сохранить власть.

Современные психологи однако манипуляциям и насилию, можно обнаружить у многих. Если они выражены несильно и не мешают в повседневной жизни ни носителю черт, ни его близким, это считается вариантом нормы. Важно помнить, что одной-двух черт мало для того, чтобы назвать человека социопатом. Проявления реального антисоциального расстройства идут в комплексе.

Как диагностируют социопатию?

Как правило, сами социопаты за психиатрической или психотерапевтической помощью не обращаются. Отрицание наличия у себя каких-либо расстройств — один из признаков социопатии, поэтому первая встреча с врачом у них может произойти только в случае обязательной медицинской экспертизы — например, после совершения правонарушения. В 2002 году 47 процентов среди осужденных мужчин в 12 западных странах получили диагноз «антисоциальное расстройство личности».

Следуя руководству DSM-5, для диагностики антисоциального расстройства необходимы как минимум три из семи признаков социопатии, перечисленных выше.

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Также учитываются дополнительные критерии.

Дополнительные критерии для постановки диагноза «антисоциальное расстройство личности»:

проявление асоциального поведения во многих сферах жизни;

достижение 18-летнего возраста (однако в некоторых случаях диагноз ставят и несовершеннолетним);

проявление некоторых черт антисоциального расстройства личности до 15 лет;

отсутствие шизофрении или биполярного расстройства.

Чтобы поставить диагноз, психолог может задавать вопросы о чувствах, эмоциях, мыслях и личных отношениях человека, опрашивать членов семьи и романтических партнеров о поведении пациента, анализировать всю историю болезни.

Какие бывают типы социопатов?

Некоторые специалисты, например, американский психиатр Эрик Берн, разделяют социопатов на типы. В своей книге «Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных» он выделяет два основных вида.

Латентный (пассивный) социопат

Пассивные социопаты, согласно классификации Берна, вполне нормально ведут себя в обществе. Они могут коммуницировать с людьми и никому не доставляют проблем. Хотя такие люди не следуют общепринятым соображениям морали, но все же они руководствуются какими-то самостоятельно придуманными принципами либо повинуются чьему-то авторитету или доктрине (например, религиозной или сектантской).

Активный социопат

Представители этого типа тоже могут держать себя в руках, если им это выгодно, но могут и действовать так, как вздумается. Примеры активных социопатов — это некоторые серийные убийцы и мошенники.

Какие причины могут спровоцировать появление социопатии?

Антисоциальное расстройство личности встречается у одного-четырех процентов населения, чаще у мужчин, чем у женщин. Объяснения этому, как и четкого объяснения причин появления расстройства, у ученых пока нет. Многие эксперты, в том числе клинический психолог Эндрю Коултер, полагают, что возникновение социопатии зависит как от окружающей среды, так и от наследственных факторов, на развитие этого расстройства влияет сочетание нескольких причин.

Генетическая предрасположенность

Со временем врачи пришли к выводу, что, как и в случае со многими другими заболеваниями, у человека выше вероятность получить асоциальное расстройство личности, если у него есть родственники, склонные к такому поведению. Это подтверждают исследования с участием близнецов (у них идентичные гены), которые показали, что даже у разлученных в детстве и выросших в разных условиях людей склонность к асоциальному поведению была одинаковой.

Особенности мозга

Существуют научные данные, фиксирующие, что у людей с антисоциальным расстройством личности могут быть изменения в структурах мозга, отвечающих за регуляцию поведения, эмпатию, смущение и чувство вины.

Травмы головы

Черепно-мозговая травма или повреждение лобных долей головного мозга, которые могут произойти в том числе в результате прогрессирующих психических заболеваний, также могут привести к антисоциальному поведению.

Негативный детский опыт

Часто люди с нарушениями социального поведения в детстве сами подвергались жестокому обращению, насилию и манипуляциям либо росли в неблагополучных семьях, где родственники применяли насилие друг к другу, — этому также есть подтверждения в исследованиях.

Возможные методы лечения социопатии

Психолог Анастасия Канеева в беседе с «Лентой.ру» отметила, что полностью излечиться от антисоциального расстройства нельзя.

Со временем у человека может снизиться интенсивность проявления симптомов, но могут появиться и сопутствующие расстройства, например, алкогольная или наркотическая зависимость.

Тем не менее полностью отказываться от лечения не стоит. Можно попробовать следующие методы.

Психотерапия

В первую очередь пациента с диагностированным антисоциальным расстройством направят на психотерапию. Потенциально полезными могут быть несколько подходов.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). КПТ помогает научиться отслеживать свою реакцию на людей и ситуации, что приводит к более продуктивному поведению. Например, терапия может помочь человеку осознать преимущества переговоров, чтобы постепенно отказаться от агрессии и насилия.

Терапия, основанная на ментализации (МВТ). Этот подход направлен на то, чтобы научиться лучше распознавать и понимать умственные и эмоциональные установки — как свои собственные, так и чужие. Одно из исследований показало, что MBT помогла снизить у пациентов с антисоциальным и пограничным расстройствами личности враждебность, гнев, паранойю и склонность к членовредительству.

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Терапевтические сообщества. Этот подход часто используется в тюрьмах и предполагает работу в терапевтических группах разного размера. Участники учатся принимать совместные решения в рамках группы и вместе работать над проблемами, затрагивающими общество.

Медикаментозное лечение

Лекарств, помогающих от антисоциального расстройства, которые были бы одобрены официальными органами по надзору за медикаментами, нет ни в западных странах, ни в России. Однако психиатр может выписать пациенту некоторые препараты от симптомов, связанных с этим заболеванием.

Какие препараты могут выписать при антисоциальном расстройстве:

нейролептики, такие как рисперидон;

антидепрессанты или стабилизаторы настроения;

противосудорожные препараты (например, карбамазепин) для снижения импульсивности.

Как общаться с человеком, у которого есть признаки социопатии?

Для начала стоит принять, что социопат никогда не изменится — он не сможет полностью понять эмоции собеседника, не станет более поддерживающим и мягким. Если когда-то этот человек не уважал чужие границы, причинял эмоциональный или физический вред, вероятнее всего, он сделает это еще раз.

«У человека с асоциальным расстройством личности большие проблемы с пониманием близости, он просто не способен к построению близких отношений», — подчеркнула Анастасия Канеева. — В общении с такими людьми сложно соблюдать любые правила, так как они их не признают. Поэтому, если есть возможность, лучше максимально дистанцироваться от общения с человеком, у которого есть подозрения на антисоциальное расстройство.

Если социопат — близкий или даже родственник, и перестать общаться с ним нет возможности, стоит побудить такого человека сходить на терапию. В качестве варианта можно рассмотреть индивидуальную или семейную терапию, где членов семьи научат выявлять признаки манипуляции и отстаивать свои границы, а социопата — развивать навыки продуктивного общения.

При общении с социопатом стоит придерживаться ряда общих правил.