Названы три недооцененные эрогенные зоны для умопомрачительного секса

Чтобы разнообразить предварительные ласки, стоит вспомнить о некоторых эрогенных зонах, которые часто остаются без внимания, считает сексолог Эмили Морс. Три недооцененных области на теле, стимуляция которых поможет сделать секс умопомрачительным, она назвала изданию Daily Star.

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По словам Морс, нужно попробовать простимулировать зоны под коленками, подъем стопы, а также бока избранника.

«Точное знание, что заводит партнера и вас, помогает лучше планировать свидания, лучше заниматься сексом, проще возбуждаться», — заявила она.