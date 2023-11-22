Как пережить разрыв и вернуться к нормальной жизни

Развод — достаточно тяжелый период, поэтому не стоит из-за своих переживаний совершать резкие необдуманные поступки. Человеку необходимо выплеснуть свою злость и агрессию. Например, можно написать бывшему супругу письмо, а потом порвать его. Можно выйти в лес и покричать или посетить аттракцион «Бей посуду» — отличный способ справиться со стрессом. Я бы не советовала после развода сразу вступать в новые отношения. Человеку необходимо обдумать, чего он хочет от партнера, с чем может смириться, а чего больше не потерпит. На осознание этого требуется время, — рассказала Дугенцова.