Психолог рассказала, как избавиться от синдрома отложенной жизни

Синдром отложенной жизни не имеет ничего общего с психологическим диагнозом и расстройством, рассказала психолог Наталья Видерман.

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В беседе с “Аргументами и фактами” она сообщила, что синдром отложенной жизни заставляет думать, что настоящий момент лишь репетиция перед будущей яркой жизнью. Однако долгожданный момент светлого будущего так и не наступает.

Психолог отмечает, что синдром отложенной жизни часто появляется у людей, которые следуют “сценарию достижения”. Такой человек преследует глобальную цель и постоянно ограничивает себя. Он не может позволить себе расслабиться и насладиться моментом здесь и сейчас.

По словам Видерман, личности такого типа страдают из-за стресса и в конце концов разочаровываются, когда достигают цели.

Есть и другой тип людей, которые служат исполнению чужих планов и мечт, а свои желания отодвигают на потом. Психолог отмечает, что такие люди более пассивны, они просто ждут, когда счастье само к ним придет.

Эксперт посоветовала обратиться за помощью к психологу, если человек чувствует, что не живет по-настоящему. По словам Видерман, самостоятельно от синдрома отложенной жизни избавиться довольно трудно.