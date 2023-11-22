10 вещей, которые не следует делать на новогоднем корпоративе

Новый год – это время радости, праздника и веселья. Многие компании организуют традиционные новогодние корпоративы, чтобы отметить завершение года вместе с коллегами и подарить им незабываемые воспоминания.

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Несмотря на все праздничное настроение, есть несколько вещей, которые лучше избежать на новогоднем мероприятии.

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Ниже приведено 10 "нет-нет", которые помогут сохранить вам репутацию и избежать неловких ситуаций.

1. НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ АЛКОГОЛЕМ

Вспомните, что вы все еще находитесь в рабочей обстановке, поэтому умеренность в употреблении алкогольных напитков – ваш лучший друг.

2. НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

На новогоднем корпоративе, при возможности, избегайте обсуждения деловых тайн или личных вопросов, чтобы не поставить себя в неприятное положение.

3. НЕ ВЫРАЖАЙТЕ НЕДОВОЛЬСТВО ИЛИ ЖАЛОБЫ

Это время для радости и праздника, поэтому избегайте грустных или негативных высказываний, которые могут испортить настроение всему коллективу.

4. НЕ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ КОНФЛИКТЫ

Если у вас возник спор с коллегой, попытайтесь решить его в другом, более подходящем месте. Новогодняя вечеринка – не самый удачный момент для обсуждения серьезных проблем.

5. НЕ ИГНОРИРУЙТЕ КОЛЛЕГ

Проявите внимание и уважение к другим сотрудникам. Будьте открыты для новых знакомств и общения с разными людьми. Помните, что корпоративное мероприятие – отличная возможность укрепить отношения с коллегами.

6. НЕ ИГРАЙТЕ В ИГРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОСКОРБИТЕЛЬНЫМИ ИЛИ НЕУМЕСТНЫМИ

Убедитесь, что выбранная развлекательная программа соответствует ценностям и нормам вашей компании.

7. НЕ ПРИНОСИТЕ ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ СЛИШКОМ ИНТИМНЫ ИЛИ ПРОВОКАЦИОННЫ

Выбирайте подарки, которые будут приятны и уместны для каждого получателя. Менее личное и более общедоступное поможет избежать неловких ситуаций.

8. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ДРЕСС-КОДЕ

Учитывайте рекомендации компании относительно того, что следует носить на корпоративе. Следуйте ему, чтобы не выделяться из общей атмосферы.

9. НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВЛЕЧЬСЯ

Праздник – время для отдыха и веселья. Не забывайте о том, что вы заслужили отдохнуть и насладиться компанией коллег.

10. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОБЛАГОДАРИТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ОРГАНИЗАТОРОВ И КОЛЛЕГ

После праздника не забудьте поблагодарить организаторов и коллег за компанию и проделанную работу. Даже самая простая благодарность может означать много для людей, которые трудились над подготовкой мероприятия.