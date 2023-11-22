Как родителям сохранить хорошие отношения со взрослыми детьми
Как правило, основной причиной раздора между родителями и взрослыми детьми является критика. Как мать и отец должны вести себя, чтобы в отношениях с ребенком всегда звучала только хорошая нота, «ФедералПресс» узнал у психолога Натальи Наумовой.
«Чтобы сохранить хорошие отношения со взрослыми детьми, важно не пытаться переделать их и подстроить под свою концепцию жизни. Стоит оказывать поддержку во всем, разговаривать по-доброму, с позитивом», – отметила специалист.
Наумова добавила, что в таких отношениях ни в коем случае не должно быть никаких ожиданий, жестких грубых высказываний и упреков. Тогда получится сохранить семейную идиллию.