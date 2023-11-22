Названы способы избавиться от ревности без повода

Избавиться от беспочвенной ревности поможет осознание причин ее появления, полагает психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Грязнова. Об опасности этого неприятного чувства и способах его преодолеть специалистка рассказала «Ленте.ру».

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Ревность без повода вредна потому, что ревнующий просто «съедает» себя изнутри и мучает партнера постоянными подозрениями, уверена Грязнова. Также это чувство опасно тем, что возникает неожиданно, и объект подозрения никогда не знает, когда в следующий раз его обвинят в неподобающем поведении. По словам психолога, часто подобные явления приводят к эмоциональному и физическому насилию в паре.

Одной из причин ничем не мотивированной ревности Грязнова назвала образ семьи, в которой вырос человек.

Если в семье один из родителей часто ревновал другого, что в итоге привело к распаду семьи, это будет формировать у ребенка страх других людей и страх потери близкого от воздействия внешних обстоятельств. Став взрослым, такой ребенок сам становится ревнующим партнером, — объясняет Елена Грязнова.

Еще одной частой причиной, по словам психолога, является неуверенность партнера в себе, из-за чего он считает себя недостаточно хорошим и во всем ждет подвоха. В этом случае она рекомендовала поработать над самооценкой, чтобы избавиться от беспричинной ревности.

Как отметила Грязнова, чтобы справиться с этим деструктивным чувством, прежде всего стоит научиться отслеживать его, в этом помогут правильно заданные себе вопросы.

Задайте себе вопросы: «А что было накануне?», «Действительно ли это угрожает моим отношениям?», «Есть ли угроза мне?», «Что я чувствую в этот момент?» После того, как вы научитесь отслеживать беспричинную ревность, можно постараться совместно с психологом попробовать найти корень возникновения проблемы, — говорит Елена Грязнова.